'हनुमान अंश' की OTT पर एंट्री: 2 करोड़ की फिल्म ने कमाए 342 करोड़!

मनोरंजन

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज रही है. सिर्फ दो करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 342 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई करके सबकी आँखें फटी की फटी रह गईं! सोचो, बिना किसी बड़े प्रमोशन के, महज़ 355 शोज के साथ सिनेमाघरों में उतरी इस फिल्म ने 7 अगस्त को पहले दिन सिर्फ दस लाख रुपये कमाए थे. जब फिल्म सिनेमाघरों से हटने ही वाली थी, तभी एक चमत्कार हुआ और इसने ऐसी रफ़्तार पकड़ी कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ डाले.

शुरुआती हफ्तों में तो 'हनुमान अंश' कछुए की चाल चल रही थी, लेकिन तीसरे हफ्ते में इसने गियर बदला और 'टॉक्सिक' और 'द वन' जैसी चर्चित फिल्मों को ज़बरदस्त टक्कर दी. दुनिया भर में इसने कुल 453.22 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. सिनेमाघरों में इस तूफानी सफलता के बाद से ही दर्शक इसकी ओटीटी रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और अब वो इंतज़ार खत्म हो गया है. फिल्म के मेकर्स ने फाइनली बता दिया है कि कब और कहाँ इसे देखा जा सकेगा.

'हनुमान अंश' की ओटीटी पर धूम

निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने पिछले शुक्रवार (6 नवंबर 2026) को इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए 'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज़ डेट का ऐलान किया है. सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद, अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर अपनी धूम मचाने को तैयार है. विशाल चतुर्वेदी और सोनी लिव इंडिया ने एक जॉइंट पोस्ट के ज़रिए बताया है कि 'हनुमान अंश' 27 नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. पोस्ट में लिखा था, "एक दिव्य शक्ति की एक असाधारण कहानी। पूरे देश की चहेती फिल्म, अब आप सबके घर आ रही है। हनुमान अंश, 27 नवंबर से सोनी लिव पर आ रही है।" इस ऐलान के बाद तो दर्शकों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, कमेंट सेक्शन में सब अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं.

विवाद और एक खास सिंगर की कहानी

फिल्म के राइट्स को लेकर पिछले दिनों एक विवाद भी सामने आया था. लेकिन इस फिल्म के कलाकार और सिंगर काफी सुर्खियों में रहे. इनमें सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आए दृष्टिबाधित सिंगर सुनील लोधी, जिन्होंने 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गाने से सबका दिल जीत लिया. अभी सुनील लोधी अपनी आँखों का इलाज करा रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अस्पताल से अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने भगवान से अपनी आँखों की रोशनी वापस लौटाने की प्रार्थना की थी. उनकी ये जर्नी देखकर वाकई लगता है कि 'हनुमान अंश' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक फीलिंग है, जिसने कई जिंदगियों को छुआ है.

तो बताओ, क्या आप भी इस फिल्म को अपने घर बैठे देखने के लिए उतने ही एक्साइटेड हो?