27 साल से दिवाली का 'एंथम' बना हुआ है कुमार सानू का ये गाना! 'सूर्यवंशम' से है कनेक्शन

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आज दिवाली की धूम पूरे देश में है, और यार, गानों के बिना ये जश्न अधूरा सा लगता है। सोचो, पिछले 27 सालों से एक ऐसा गाना है जो हर दिवाली पर बजता आ रहा है! जी हां, हम बात कर रहे हैं गायक कुमार सानू के एक सुपर पॉपुलर गीत की, जो अब दिवाली का 'एंथम' बन चुका है।

हर साल दिवाली पर ये गाना एक बार तो कान में पड़ ही जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा है ये 'कल्ट क्लासिक' गीत? तो भई, ये उस आइकॉनिक फिल्म से है जो टीवी पर बार-बार आती है और जिसे साल 1999 में रिलीज किया गया था।

फिल्म का नाम है 'सूर्यवंशम'! याद आया? वही जिसमें अमिताभ बच्चन और सौंदर्य ने कमाल कर दिया था। और गाने का नाम? 'कोरे कोरे सपने मेरे...' अब आया ना मज़ा? इस गाने के बिना तो दिवाली अधूरी लगती है, मानना पड़ेगा!

इस गाने के दो वर्जन हैं - मेल वर्जन जिसे कुमार सानू ने अपनी मधुर आवाज दी है, और फीमेल वर्जन जिसे अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस गीत में दिवाली सेलिब्रेशन की झलक साफ दिखती है, तभी तो हर साल अमिताभ और सौंदर्य का ये गाना एक बार जरूर सुना जाता है।

इस सदाबहार गाने के पीछे भी दिग्गज लोग हैं। इसके गीतकार हैं समीर अनजान और संगीतकार हैं अनु मलिक। इनकी जोड़ी ने ऐसा जादू किया कि ये गाना 27 सालों से दिवाली की शान बना हुआ है। सच कहें तो, बिना इस गाने के दिवाली का फील आता ही नहीं। अब आप बताओ, क्या आपकी दिवाली लिस्ट में ये गाना है या नहीं?