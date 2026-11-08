सनी देओल 69 के, पर फिटनेस में जवान! जानिए उनके ये 3 सीक्रेट्स जो रखते हैं उन्हें 'पहाड़' जैसा स्ट्रॉन्ग!

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69 साल के हो चुके एक्टर सनी देओल को देखकर उनकी सही उम्र बता पाना किसी के लिए भी एक पहेली सुलझाने जैसा है। जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम करना पसंद करते हैं, हमारे सनी पाजी अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं । याद है 'रामायण' फिल्म में हनुमान जी का उनका किरदार? क्या धांसू लुक था उनका! लोगों ने उनकी एक्टिंग और हट्टे-कट्टे शरीर दोनों की खूब तारीफ की थी। उस रोल के लिए एक बेहद मजबूत और तगड़े एक्टर की ज़रूरत थी, और सच कहें तो सनी देओल उसमें पूरी तरह से फिट हुए। अब सनी देओल ने ख़ुद बताया है कि वो सिर्फ अपने शरीर को फिट रखते हैं, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बस थोड़ी मेहनत और कुछ सिम्पल आदतें अपनाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बुढ़ापे तक 'जवान' दिखें, तो उनके फिटनेस रूटीन को मिस मत करना!

उम्र को मात देने का मंत्र: सोच का खेल!

सनी पाजी का मानना है कि सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी उम्र को लेकर कभी ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं और आज भी खुद को एक यंग एक्टर जैसा ही महसूस करते हैं। उनका फंडा एकदम क्लियर है: अगर आप ये मानने लग जाते हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं, तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से ढीला पड़ने लगता है। लेकिन अगर आप अंदर से फिट और खुश महसूस करते हैं, तो आप वैसे ही जवान और फ्रेश बने रहेंगे। है ना एकदम सही बात? मतलब फिटनेस की आधी जंग तो दिमाग में ही जीती जाती है! सनी पाजी इस 'थ्योरी' पर पूरा भरोसा करते हैं और इसलिए फिटनेस के लिए कोई अनरियलिस्टिक मेहनत नहीं, बस कुछ अच्छी आदतें अपनाते हैं।

सुबह की दिनचर्या: अनुशासन और एक्टिविटी

उनकी फिटनेस का एक बड़ा राज़ है उनका सुबह का रूटीन, जिसे वो सालों से फॉलो कर रहे हैं। सनी देओल सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लगभग 5:30 बजे के आस-पास! सोचिए, जब हम में से कई लोग सपना देख रहे होते हैं, तब हमारे पाजी उठकर अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं। अपने सभी ज़रूरी काम निपटाने के बाद, वो करीब डेढ़ घंटे तक वर्कआउट करते हैं। उनके वर्कआउट रूटीन में सिर्फ एक तरह की एक्सरसाइज़ नहीं, बल्कि कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों शामिल होती हैं। लेकिन उनका मकसद कभी सिक्स-पैक एब्स बनाना या बॉडीबिल्डर दिखना नहीं रहा। वो बस खुद को फिट रखना चाहते हैं ताकि शरीर स्वस्थ और एक्टिव रहे। उनका सीधा सा मंत्र है – खुद को बस फिट रखो, बाकी शरीर अपना ख्याल ख़ुद रख लेगा!

खान-पान: स्वाद से समझौता नहीं, पर समझदारी ज़रूरी

अब ये वाला पॉइंट सुनकर आप में से कई लोग शॉक्ड हो जाएंगे! आपको जानकर हैरानी होगी कि सनी देओल खाने-पीने को लेकर कोई सख़्त परहेज़ नहीं करते। वो अपने फेवरेट समोसे, छोले-भटूरे और घी वाले पराठे भी मज़े से खाते हैं! पर रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी खाते हैं। उन्हें जंक फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल के फैंसी खाने की बजाय, उन्हें सादा, घर का बना खाना ही भाता है, और इसी से वो खुद को स्वस्थ रखते हैं। उनके खाने में हरी सब्ज़ियां और सलाद ख़ास तौर पर होते हैं, जो उनकी डाइट का एक अहम हिस्सा है। और हाँ, अगर मीठा खाने का मन हो तो वो सफ़ेद चीनी की जगह गुड़ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हुई न समझदारी वाली बात! टेस्ट भी और हेल्थ भी!

एक्टिव लाइफ़स्टाइल: कुर्सी छोड़ो, मैदान में उतरो!

सिर्फ जिम जाकर पसीना बहाना या सही डाइट लेना ही काफी नहीं, सनी देओल का मानना है कि एक्टिव लाइफ़स्टाइल बेहद ज़रूरी है। उनका कहना है कि अगर आप वर्कआउट भी करते हैं और हेल्दी खाना भी खाते हैं, लेकिन पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं या सिर्फ कुर्सी पर चिपके रहते हैं, तो आप कभी फिट नहीं रह पाएंगे। फिट रहने के लिए चलना-फिरना और दौड़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सनी पाजी को टहलना बहुत पसंद है। वो सिर्फ जिम नहीं जाते, बल्कि घर के छोटे-मोटे काम भी ख़ुद कर लेते हैं और खेलकूद में भी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। यही छोटी-छोटी आदतें उन्हें हमेशा एक्टिव और सुपर फिट रखती हैं।

तो ये है सनी पाजी का फिटनेस सीक्रेट! ये सिर्फ़ जिम की बात नहीं, ये तो पूरा लाइफ़स्टाइल है। अब आप बताओ, क्या आप भी इतनी मेहनत करोगे या सिर्फ़ समोसे से काम चलाओगे?