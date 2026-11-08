बॉलीवुड के तीन दिग्गजों की दिवाली विशेज: रजा मुराद, विंदु दारा सिंह और गजेंद्र चौहान ने दिल जीता!

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मुंबई, महाराष्ट्र से खबर है कि देशभर में दिवाली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर फिल्म उद्योग के जाने-माने कलाकार रजा मुराद, विंदु दारा सिंह और गजेंद्र चौहान ने अपने फैंस और देशवासियों को दिल खोलकर शुभकामनाएं दी हैं। उनके मैसेज सुनकर आपको भी लगेगा, 'हां, ये हुई न बात!'

अभिनेता विंदु दारा सिंह ने अपनी दिवाली विशेज में सीधा-सीधा पॉजिटिविटी का मंत्र दे डाला। एक बातचीत में उन्होंने कहा, "इस दिवाली हर घर में खुशियों का दीप जले, विश्वास और जितनी भी बुराइयां हैं उनके ऊपर हम सबकी जीत हो। अच्छाई आगे बढ़े, अच्छे काम करिए, बुराई से दूर रहिए। दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो इस दिवाली बहुत जरूरी है कि हम सबका जो आत्मविश्वास है वह और बढ़े और स्ट्रॉन्ग हो।" मतलब बॉस, दिवाली को सिर्फ लाइट्स का नहीं, आत्मबल बढ़ाने का भी त्योहार बना दिया! क्या कहने!

वहीं, वरिष्ठ अभिनेता रजा मुराद की शुभकामनाएं तो जैसे आशीर्वाद की झड़ी थीं। उन्होंने अपने सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, "मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे देशवासी हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। जैसे दीपावली के शुभ अवसर पर हर घर दीयों और रोशनी से जगमगा उठता है, वैसे ही आपका भविष्य भी खुशी और समृद्धि से जगमगाता रहे।" एकदम रॉयल और दिल छू लेने वाला मैसेज, है ना?

अपने प्रतिष्ठित किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले गजेंद्र चौहान ने भी दिवाली की बधाई दी। उन्होंने भगवान श्री राम का आशीर्वाद घरों में सुख-शांति लाने और देवी लक्ष्मी के घरों को धन और समृद्धि से भर देने की कामना की।

बता दें कि पांच दिनों का यह दिवाली उत्सव 6 नवंबर, शुक्रवार को धनतेरस से शुरू हुआ था, जिसके बाद 7 नवंबर, शनिवार को छोटी दिवाली मनाई गई थी। मुख्य त्योहार, लक्ष्मी पूजा, 8 नवंबर, रविवार को संपन्न हुई। आज, 9 नवंबर, सोमवार को गोवर्धन पूजा का खास दिन है, और कल, 10 नवंबर, मंगलवार को भाई दूज के साथ यह उत्सव खत्म होगा। मतलब, अभी भी जश्न बाकी है यारों!

तो, इन सितारों की विशेज सुनकर आपकी दिवाली की खुशियां और बढ़ गईं या नहीं? बताओ हमें कमेंट्स में!