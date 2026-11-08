रणवीर सिंह की 'प्रलय' को लेकर बवाल: हंसल मेहता बोले मुंबई में शूटिंग मतलब 'पंगा'!

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रणवीर सिंह और फिल्ममेकर हंसल मेहता अपनी अपकमिंग फिल्म 'प्रलय' को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार चर्चा फिल्म की कहानी या स्टारकास्ट को लेकर नहीं, बल्कि इसकी शूटिंग को लेकर हुए विवाद की है।

रणवीर सिंह की फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग मुंबई के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में की गई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने इस शूटिंग पर आपत्ति जताई है, क्योंकि उनका कहना है कि इसकी वजह से अंडर-14 और अंडर-16 के पहले से निर्धारित क्रिकेट मैच प्रभावित हुए और उन्हें टालना पड़ा। एमसीए का कहना है कि आज़ाद मैदान क्रिकेट खेलने और युवा खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए वहां व्यावसायिक फिल्म शूटिंग की अनुमति देना सही नहीं है।

हंसल मेहता की सफाई और मुंबई में शूटिंग का 'दर्द'

फिल्म के प्रोड्यूसर हंसल मेहता ने इस पूरे विवाद पर सफाई दी है और मुंबई में फिल्म बनाने की मुश्किलों को सामने रखा है। हंसल मेहता ने बताया कि 'प्रलय' की टीम ने आज़ाद मैदान में शूटिंग से पहले सभी ज़रूरी अनुमतियां (permissions) ली थीं। उनके मुताबिक, टीम के पास पुलिस और खेल विभाग से बाकायदा मंज़ूरी के पत्र थे, और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने भी इसकी प्राप्ति की पुष्टि की थी। लेकिन हंसल मेहता का कहना है कि मुंबई में किसी एक जगह शूटिंग के लिए कई विभागों से मंज़ूरी लेनी पड़ती है, और हर विभाग की अपनी प्रक्रिया और अलग ही देरी होती है। कई बार तो सभी अनुमतियां होने के बावजूद फिल्ममेकर्स के साथ ऐसा व्यवहार होता है, जैसे वे ज़बरदस्ती शूटिंग कर रहे हों।

हंसल मेहता ने यह भी कहा कि मुंबई भारतीय सिनेमा का घर ज़रूर है, लेकिन अब यह शूटिंग के लिहाज़ से सबसे मुश्किल शहरों में शामिल हो गया है। उन्होंने दूसरे राज्यों से इसकी तुलना की, जहां फिल्ममेकर्स का खुले दिल से स्वागत किया जाता है। वहां यह बात समझी जाती है कि फिल्म शूटिंग से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, कारोबार बढ़ता है और शहर को एक अलग पहचान भी मिलती है। इसके उलट, मुंबई में फिल्ममेकर्स को कई बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से कई फिल्ममेकर्स मुंबई के बजाय दूसरे शहरों और राज्यों में शूटिंग करना पसंद कर रहे हैं। एक मुंबईकर और महाराष्ट्रियन होने के नाते, हंसल मेहता को इस स्थिति से बहुत दुःख है, क्योंकि उन्होंने तीन दशकों से ज़्यादा समय इस शहर में काम किया है और आज भी यहीं अपनी कहानियाँ शूट करना चाहते हैं। उनके मुताबिक, फिल्ममेकर्स वहीं शूटिंग करेंगे, जहाँ उन्हें सुविधा और सहयोग मिलेगा, और अगर मुंबई को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र बने रहना है, तो उसे फिल्ममेकर्स को परेशानी की तरह देखना बंद करना होगा।

एमसीए का कड़ा रुख और सरकार की अनुमति पर सवाल

दूसरी तरफ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अपनी बात पर अड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि रणवीर सिंह की फिल्म 'प्रलय' की टीम ने आज़ाद मैदान में करीब छह घंटे शूटिंग की। इसके लिए मैदान के एक हिस्से में बड़ा सेट लगाया गया और आर्टिफिशियल घास भी बिछाई गई। एमसीए ने आपत्ति जताते हुए कहा कि शूटिंग के कारण अंडर-14 और अंडर-16 के पहले से निर्धारित इंटर-स्कूल क्रिकेट मैच टालने पड़े। एसोसिएशन के मुताबिक, आज़ाद मैदान सिर्फ क्रिकेट खेलने और युवा खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे में वहाँ कमर्शियल फिल्म शूटिंग की अनुमति देना बिल्कुल सही नहीं है। एमसीए के एक पदाधिकारी ने तो यह भी सवाल उठाया कि जब मैदान पर खेल गतिविधियों के लिए जगह कम पड़ रही है, तो फिल्म शूटिंग की अनुमति क्यों दी गई। एसोसिएशन ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के खेल विभाग को बाकायदा पत्र लिखकर जवाब मांगा है।

इस पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार के खेल विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, खेल विभाग ने फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी लाइट रेज को आज़ाद मैदान में छह घंटे की शूटिंग के लिए 5 हजार वर्ग गज जगह इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। मेकर्स ने इसके लिए 40 हज़ार रुपए फीस और 40 हज़ार रुपए सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी जमा किया था। 30 अक्टूबर को जारी इस अनुमति में कुछ शर्तें थीं, जैसे पिच पर गाड़ियां ले जाने, मैदान में खाना बनाने और खुदाई करने पर रोक थी। साथ ही, प्रोडक्शन टीम को एमसीए से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी लेनी थी। हालांकि, एमसीए का कहना है कि उन्हें अनुमति देने से पहले सलाह नहीं ली गई। वहीं, खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी प्रस्ताव के तहत आज़ाद मैदान में साल में 30 दिन तक गैर-खेल गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।

क्या है रणवीर सिंह की फिल्म 'प्रलय' का सीन?

अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसकी वजह से ये सारा 'ड्रामा' हो रहा है। रणवीर सिंह की 'प्रलय' एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में नज़र आएंगे। फिल्म की कहानी तबाही के बाद मुंबई में फैलने वाले ज़ॉम्बी के खतरे और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते लोगों पर आधारित है। यानी कुल मिलाकर एक हाई-ऑक्टेन एक्शन-थ्रिलर का तड़का लगने वाला है। इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, और इसमें कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका में नज़र आएंगी। खास बात ये है कि बतौर प्रोड्यूसर रणवीर सिंह की यह पहली फिल्म है, जिसे हंसल मेहता के प्रोडक्शन हाउस ट्रू स्टोरी फिल्म्स और अन्य प्रोडक्शन पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाया जा रहा है।