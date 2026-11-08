सोनू निगम के बेटे नेवान का म्यूज़िक डेब्यू, पापा ने ख़रीदा ₹44.30 करोड़ का आलीशान अपार्टमेंट!

मनोरंजन

दिवाली के इस शुभ और पवित्र अवसर पर, सिंगर सोनू निगम और उनकी पत्नी मधुरिमा निगम ने अपने 19 साल के बेटे नेवान निगम के बारे में एक धांसू ऐलान कर दिया! नेवान 'स्लाइड' (Slide) नाम की एक शॉर्ट फिल्म के साथ अपने संगीत सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचो, जिस बच्चे को कभी अपने पापा, यानी सोनू निगम के सामने गाने में भी झिझक होती थी, वो आज एक ऐसा युवा आर्टिस्ट बन गया है जो अपने पैशन को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहा है।

सोनू निगम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नेवान के बचपन से लेकर अब तक के सफ़र को याद किया। उन्होंने बताया कि नेवान ने अपने दादा और पिता से बिल्कुल अलग रास्ता चुना है – मतलब, अपना ही swag अलग है! और सुनो, वो गोल-मटोल सा बच्चा जो कभी गाने में शर्माता था, वो अब अपने वोकल कोच की सिखाई एक्सरसाइज़ की रोज़ 16 घंटे प्रैक्टिस करता है! भाई, मेहनत तो पूरी चल रही है। साथ ही, वो दिग्गज म्यूज़िक प्रोड्यूसर 'पू बियर' (Poo Bear) के साथ स्टूडियो में एक ही टेक में ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग भी कर चुका है।

माता-पिता ने नेवान की म्यूज़िक से जुड़ी पुरानी यादें भी ताज़ा कीं, जिसमें चार साल की उम्र में स्टूडियो में 'कोलावेरी डी' पर समय बिताना, और साढ़े चार साल की उम्र में स्टेज पर अपने पिता का गाना 'अभी मुझमें कहीं' गाना शामिल है। फैंस से प्यार और आशीर्वाद मांगते हुए उन्होंने 'स्लाइड' को नेवान का पहला बड़ा कदम बताया। इस शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट नेवान ने ख़ुद तैयार किया है और इसे अलेक्जेंडर कोबियन के साथ मिलकर डायरेक्ट भी किया है। 'द ऑडिबल्स' ने इसका संगीत दिया है, और नेवान ने म्यूज़िक प्रोड्यूसर 'पू बियर' के साथ मिलकर अपनी आवाज़ पर काम किया है। मतलब, फ़ुल ऑन क्रिएटिव बंदा है!

अब एक और धांसू ख़बर! जहां बेटा करियर में नई उड़ान भर रहा है, वहीं पापा सोनू निगम ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक सुपर-डुपर आलीशान अपार्टमेंट ख़रीदा है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के कागज़ात के हिसाब से, इसकी क़ीमत पूरे ₹44.30 करोड़ है! सोचो यार, ₹44.30 करोड़! ये प्रॉपर्टी मुंबई के अंधेरी (पश्चिम) में जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर 'वर्तमान' (जो पहले 'मन्नत' के नाम से जानी जाती थी) नामक बिल्डिंग की ऊपरी मंज़िल पर है। इसका कार्पेट एरिया 3,055 वर्ग फुट है। इतने में तो हम अपने लिए एक पूरा ज़िला ख़रीद लें!

तो बताओ, आपको नेवान के 'स्लाइड' का इंतज़ार है या सोनू निगम के नए अपार्टमेंट की और ख़बरों का?