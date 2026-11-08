करिश्मा कपूर का कॉफी विद करण पर 'मीरा' वाला मोमेंट: सब पूछ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है!

मनोरंजन

करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' पर एक ऐसा पल आया जिसने सबको 'हंस-हंस' कर लोटपोट कर दिया! जब करीना कपूर ने अपनी प्यारी बहन करिश्मा कपूर को कॉल किया, तो करिश्मा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये कॉल सिर्फ बेबो के लिए नहीं, बल्कि पूरे सेट, स्टूडियो में मौजूद करण जौहर और उनकी प्रोडक्शन टीम के लिए भी है – और वो भी सीधे स्पीकर फोन पर! शुरुआत में तो सब बड़ा नॉर्मल चल रहा था। दोनों बहनें आपस में वही हल्की-फुल्की बातें कर रही थीं, क्या चल रहा है, तुम क्या कर रही हो, वगैरह पूछ रही थीं। लेकिन जैसे ही करिश्मा को पता चला कि उनकी 'प्राइवेट' बातचीत अब पब्लिक हो गई है और सारे लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके चेहरे के हाव-भाव और रिएक्शन देखने लायक थे। मतलब, आप सोच सकते हैं ना, अचानक से पता चले कि आपकी पर्सनल बातें, वो भी एक नेशनल टीवी शो पर, सब सुन रहे हैं, वो भी करण जौहर जैसे शो के बीच! ये तो किसी शॉक से कम नहीं था!

यह सब असल में शो के एक मज़ेदार सेगमेंट के दौरान हुआ, जहाँ शो के मेहमानों को कुछ जानी-मानी हस्तियों को फोन करके उनसे 'हाय करण, इट्स मी' बुलवाना था। ऐसा करने पर उन्हें पॉइंट्स मिलते थे, और इसी दौरान हमारी बेबो ने अपनी बहन करिश्मा को फोन घुमाया था। करीना ने करिश्मा से उनके दिन और चल रही एक्टिविटीज के बारे में पूछा, जो कि किसी भी बहन के लिए एक आम सवाल होता है।

कॉफी विद करण पर करिश्मा का 'स्पीकर' ड्रामा

करिश्मा ने जब फोन उठाया, तो पहले तो उन्हें कुछ पता नहीं चला। वो बड़े आराम से करीना को बता रही थीं कि वो आजकल करीना का ही पॉपुलर टॉक शो 'वॉट वुमन वांट' देख रही हैं। ये सुनकर करीना भी खुश हुईं कि उनकी अपनी बहन उनके काम को फॉलो कर रही है। लेकिन असली धमाका तब हुआ, जब करिश्मा ने उस खास एपिसोड का ज़िक्र किया जिसमें हाल ही में मीरा राजपूत मेहमान बनकर आई थीं। करिश्मा ने बड़े ही कैजुअल और सहज अंदाज़ में मीरा का नाम लिया और कहा कि सब पूछ रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। अब ये लाइन सुनते ही, सेट पर बैठे लोग तो हँसते-हँसते बेहाल हो गए होंगे, क्योंकि ये सीधे-सीधे उस 'ड्रॉइंग रूम गॉसिप' की तरफ इशारा कर रहा था जो अक्सर घर-घर में होती है। करिश्मा का कहने का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो करीना से पूछ रही हों कि आखिर ये सब क्या नई दोस्ती और इक्वेशन चल रही है उनके और मीरा के बीच, और पब्लिक में भी इसी की चर्चा है। ये सवाल सीधे दर्शकों की भी उत्सुकता को दर्शाता था।

मीरा राजपूत का नाम, और फिर करण का 'ब्रेक'

करिश्मा ने जैसे ही मीरा राजपूत का नाम इतनी सहजता से लिया और फिर "सब कह रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है?" वाली लाइन बोली, करण जौहर तुरंत समझ गए कि बात कहाँ तक जा सकती है। उन्होंने बिना कोई देर किए, फौरन करिश्मा को बीच में ही रोक दिया और कहा, "तुम कॉफी विद करण पर हो, इससे आगे कुछ मत कहना।" ये बात सुनते ही करिश्मा को मानो ज़ोर का झटका लगा हो! उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी सारी बातें स्पीकर पर चल रही हैं और सेट पर मौजूद हर कोई उन्हें सुन रहा है। उनका रिएक्शन देखने लायक था – एक पल को वो बिल्कुल हैरान रह गईं और फिर मज़ाकिया अंदाज़ में करीना से शिकायत करने लगीं। करिश्मा का मीरा का नाम लेने का वो खास 'अंदाज़' भी खूब चर्चा का विषय बना, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बहन से मीरा के बारे में कुछ और मज़ेदार या चटपटी जानकारी शेयर करने वाली थीं, लेकिन करण ने 'सही टाइमिंग' पर आकर उस बात पर ब्रेक लगा दिया।

करीना के शो में मीरा की बातें, क्यों बनी सुर्खियां?

अब बात करते हैं कि मीरा राजपूत का करीना कपूर खान के टॉक शो 'वॉट वुमन वांट' में पहुँचना ही अपने आप में इतनी बड़ी और दिलचस्प बात क्यों थी। दरअसल, एक ज़माना था जब बॉलीवुड के जाने-माने सितारे शाहिद कपूर और करीना कपूर एक रिश्ते में थे। उन्होंने साल 2004 से साल 2007 तक करीब तीन से चार साल तक एक-दूसरे को डेट किया था। उनकी ये लव स्टोरी फिल्म 'फिदा' की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी और उनकी पॉपुलर फिल्म 'जब वी मेट' की शूटिंग पूरी होने के दौरान और फिल्म की रिलीज़ के आसपास ही उनका ब्रेकअप हो गया था। ऐसे में, शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत का करीना के शो में आना, और वो भी शाहिद के बारे में खुलकर बातें करना, लोगों के लिए किसी बड़े सरप्राइज़ और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट से कम नहीं था। दर्शक जानना चाहते थे कि आखिर ये दो 'अहम' महिलाएं, जिनके बीच शाहिद कपूर एक कॉमन लिंक हैं, वो कैसे एक-दूसरे के साथ दिखती हैं और किस तरह बातें करती हैं, और क्या मीरा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नए खुलासे करती हैं।

शो के दौरान मीरा राजपूत ने अपने पति शाहिद कपूर की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने बताया कि शाहिद उनके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छे और सपोर्टिव पिता हैं। इसके साथ ही, उन्होंने शाहिद को एक पति और जीवनसाथी के रूप में भी खूब सराहा और उनकी तारीफों के पुल बाँध दिए। मीरा ने यह भी बताया कि 21 साल की कम उम्र में माँ बनना उनके लिए काफी चैलेंजिंग और मुश्किलों भरा अनुभव था, लेकिन शाहिद ने इस पूरे सफर में उन्हें हर कदम पर पूरा साथ दिया और उनका सपोर्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मीरा ने यह भी खुलासा किया कि शाहिद घर की जिम्मेदारियों में भी उनका पूरा साथ देते हैं और एक बराबर का हाथ बँटाते हैं। उन्होंने बताया कि शाहिद बच्चों के स्पोर्ट्स और उनकी डाइट (यानी खान-पान) का पूरा ध्यान रखते हैं, जबकि मीरा बच्चों के होमवर्क, उनकी बर्थडे पार्टीज़ की प्लानिंग और उनके जनरल बिहेवियर यानी तौर-तरीकों को संभालती हैं। मतलब, एक परफेक्ट टीम वर्क है उनका! तो ये है पूरा 'कनेक्शन' और वो सारी बातें जो इस कॉल को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना गई थीं।

क्या आप भी सोच रहे हैं कि अगर करण बीच में नहीं रोकते, तो करिश्मा मीरा के बारे में और क्या 'चटपटी' बातें बताने वाली थीं?