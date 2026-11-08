'धमकी मिली, फिल्मों से निकाला...' विवेक ओबेरॉय ने बताया, कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनका करियर खतरे में डाल दिया!

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विवेक ओबेरॉय, जिन्हें हाल ही में 'रामायणम्' में 'विद्युतजीवा' के दमदार किरदार में देखा गया, ने अपने करियर के सबसे मुश्किल और दर्दभरे दौर को याद किया है। राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'कंपनी' से डेब्यू के बाद उन्हें पहचान और स्टारडम मिला था, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनका करियर खतरे में डाल दिया।

अभिनेता ने हाल ही में एक पॉडकास्ट पर खुलकर बात की, और बताया कि कैसे एक वक्त उन्हें अपनी आवाज़ उठाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। धमकियां मिलना और साइन की हुई फिल्मों से बाहर निकाल दिया जाना... उन्होंने इस पूरे फेज को अपनी ज़िंदगी का 'बहुत ही बुरा फेज' बताया है। सच में, इंडस्ट्री की डार्क साइड यही है!

बिना किसी का नाम लिए, विवेक ओबेरॉय ने रीलर्न के साथ हुई बातचीत में साफ किया कि उन्होंने किसी चीज़ के हक के लिए स्टैंड लिया था। उनका पक्का मानना था कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और उनके साथ हमेशा सही तरीके से पेश आना चाहिए। मगर उनके इस सीधे-सादे, ज़रूरी स्टैंड के बाद उन्हें 'बहुत धमकाया जाने लगा।' क्या ये इंसाफ है?

विवेक के मुताबिक, जब एक एक्टर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, हिट फ़िल्में दे रहा हो और अवॉर्ड्स जीत रहा हो, तब भी एक 'बहुत शक्तिशाली लॉबी' पूरी तरह से हावी हो जाती है। इसी लॉबी ने उन्हें इंडस्ट्री में 'अवांछित व्यक्ति' बना दिया। और तो और, जिन फिल्मों के लिए उन्होंने साइन किया था, उनसे भी लोग धीरे-धीरे पीछे हटने लगे।

सिर्फ फिल्में छिनना ही नहीं, विवेक ओबेरॉय ने तो और भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि लोग उनके साथ काम करने से डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थीं। सोचो, नैतिक मूल्यों पर खड़े रहने वालों के साथ क्या होता है! उन्होंने उस भयानक दौर को याद करते हुए एक हैरान कर देने वाला वाकया भी सुनाया: "जो लोग नैतिक कारणों से मेरे साथ खड़े रहने का फैसला करते थे, वे कुछ हफ्तों बाद अचानक फोन करके कहते, 'देखो भाई, मुझे अंडरवर्ल्ड से फोन आया है। गैंगस्टरों ने मुझे फोन करके कहा कि अगर तुमने इस आदमी के साथ फिल्म की, तो समझो तुम्हारा काम तमाम, तुम बर्बाद हो जाओगे।"'

अभिनेता ने साफ-साफ कहा कि उन्हें सचमुच 'नर्क जैसी दर्द और बहुत बुरा वक्त' झेलना पड़ा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि काम न मिलने की वजह यह नहीं थी कि उनमें टैलेंट नहीं था, या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, या उनके काम करने के तरीके (वर्क एथिक) में कोई कमी थी। उनके मुताबिक, जिस वजह से उन्हें काम नहीं मिला, उस पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था।