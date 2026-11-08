आशा पारेख ने खोला 'आजा आजा' का राज़, एलर्जी के साथ की थी शूटिंग!

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दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख ने नागपुर के शिवाजीनगर उद्यान में हुए ‘कुछ यादें कुछ नगमे’ कार्यक्रम में अपनी पुरानी यादें ताज़ा कीं. ‘दीपसंध्या’ के तहत आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शेफ विष्णु मनोहर ने उनसे बातचीत की, जहां आशा पारेख ने अपने बचपन से लेकर फिल्मी करियर तक के कई अनदेखे किस्से सुनाए.

नागपुर से अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए आशा पारेख ने बताया कि उनकी दो मौसियां वहां रहती थीं, इसलिए जब वे आठ-नौ साल की थीं, तब अक्सर नागपुर आती थीं. उन्होंने यह भी ज़िक्र किया कि राजेश खन्ना के गानों का एक कार्यक्रम उनका नागपुर में आखिरी था. अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि वे लड़कों के साथ खेलने वाली ‘टॉमबॉय’ स्वभाव की लड़की थीं. उन्होंने शम्मी कपूर के साथ काम करने के अनुभव, मालवणी स्टाइल फिश करी और अपनी पसंदीदा खान-पान की चीज़ों पर भी बात की.

फिल्मी सेट पर पुराने समय में आने वाली मुश्किलों पर बात करते हुए आशा पारेख ने एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि तब रिफ्लेक्टर का प्रकाश इतना तेज़ होता था कि आंखों को तकलीफ होती थी और चश्मा पहनना पड़ता था. लोग सोचते थे कि उन्होंने शराब पी रखी है, लेकिन ये तो बस शूटिंग की दिक्कतें थीं!

फिल्म ‘तीसरी मंजिल’ के मशहूर गीत ‘आजा आजा’ की शूटिंग का किस्सा सुनाते हुए आशा पारेख ने बताया कि उस गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें एलर्जी हो गई थी. दोपहर दो बजे शूटिंग थी और दवा लेने के बाद भी उन्हें काम करना पड़ा था. उन्होंने कलाकारों की लगन को बताते हुए कहा, “कलाकार को बुखार हो या तबीयत ठीक न हो, फिर भी काम करना पड़ता है, इसीलिए कलाकार, कलाकार होता है.”

फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी आशा पारेख ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि आज भी फिल्म इंडस्ट्री में पुरुषों का दबदबा है, लेकिन महिलाओं का काम उनसे बेहतर है. महाराष्ट्र से अपने जुड़ाव पर उन्होंने खुशी जताते हुए मराठी में कहा कि महाराष्ट्र में जन्म हुआ है, इसलिए मराठी बोलना आना ही चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की समृद्ध साहित्यिक परंपरा की भी खूब तारीफ़ की.

इस शाम को और भी यादगार बनाने के लिए गायक निरंजन बोबडे की संकल्पना और बोबडे व महेंद्र ढोले के संगीत संयोजन में तीस कलाकारों की टीम ने सदाबहार हिंदी गीतों की शानदार प्रस्तुति दी.