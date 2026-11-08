मलाइका की दिवाली पार्टी में रुमर्ड बॉयफ्रेंड और एक्स का 'फिल्मी आमना-सामना', लेकिन दूरी क्यों?

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मुंबई में दिवाली का जश्न पूरे शबाब पर है, और बॉलीवुड सितारे अपनी शानदार पार्टियों से महफिल सजा रहे हैं। लेकिन इस बार जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वो थी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की ग्रैंड दिवाली पार्टी। यहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे, पर सबका ध्यान खींच लिया एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की एंट्री ने। अब लाइमलाइट बटोरने की वजह क्या थी, वो हम आपको बताते हैं!

मलाइका इस पार्टी में अपने रुमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता के साथ पहुंची थीं। लेकिन ट्विस्ट ये आया कि दोनों ने पैपराजी को साथ में ज्यादा पोज नहीं दिए, बल्कि एक-दूसरे से अच्छा-खासा फासला बनाए रखा। सोचिए, साथ आए, पर कैमरे के सामने हर्ष अलग जाकर खड़े हो गए और मलाइका अपनी गर्ल गैंग के साथ खुलकर पोज देती दिखीं। हालांकि, पार्टी से बाहर निकलते वक्त दोनों फिर साथ ही नजर आए। क्या कहें, फिल्मी कहानी से कम नहीं था ये सब!

और ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ जनाब! इसी पार्टी में मलाइका के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी पहुंचे थे। उन्होंने रेड कार्पेट पर अकेले ही पैपराजी को पोज दिए। अब ये तो सब जानते ही हैं कि मलाइका और अर्जुन ने करीब छह साल तक एक-दूसरे को डेट किया था, जिसके बाद 2024 में उनका रिश्ता खत्म हो गया। अक्टूबर 2024 में तो अर्जुन ने एक इवेंट के दौरान खुद को सिंगल भी बताया था। लेकिन इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि ब्रेकअप के बाद भी दोनों अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती हो तो ऐसी, वरना न हो!

अर्जुन से ब्रेकअप के बाद से ही मलाइका का नाम हीरा व्यापारी हर्ष मेहता के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों को कई बार साथ में डिनर करते, दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाते और वेकेशन एंजॉय करते देखा गया है। पर, कमाल की बात ये है कि मलाइका और हर्ष में से किसी ने भी अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। वैसे, इन दोनों की उम्र में करीब 19 साल का अंतर बताया जा रहा है; हर्ष की उम्र 33 साल बताई जा रही है। है ना दिलचस्प बात?

अब बात कर लेते हैं इन सबके लुक्स की। पार्टी में मलाइका अरोड़ा पिंक और व्हाइट कलर के शिमरी लहंगे में कयामत ढा रही थीं! उन्होंने अपने लहंगे को व्हाइट टॉप के साथ पेयर किया था, और डायमंड नेकलेस व रिंग्स उनके लुक को और भी खास बना रहे थे। खुले बाल उनके पूरे अटायर को एक अलग ही ग्लैमर दे रहे थे। वहीं, हर्ष मेहता इंडियन आउटफिट में नजर आए।

इस दिवाली पार्टी में रिलेशनशिप के ये सारे कॉम्प्लिकेटेड एंगल देखकर हमें तो पक्का लग रहा है, बॉलीवुड में अब भी 'रिश्तों का चक्कर' जारी है! आपका क्या कहना है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है, या माजरा कुछ और है?