गनमास्टर जी9 का ट्रेलर: इमरान हाशमी का धांसू एक्शन, अपारशक्ति खलनायक में कमाल!

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बड़े पर्दे पर फिर से धमाका करने के लिए इमरान हाशमी तैयार हैं, और इस बार वो 'गनमास्टर जी9' के साथ एक्शन मोड में वापस लौटे हैं! 'आवारापन 2' के बाद उनकी इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में जारी हुआ है, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट को डबल कर दिया है। पहले से ही टीजर और पोस्टर ने फिल्म को लेकर माहौल गरमा दिया था, लेकिन ट्रेलर ने तो आग ही लगा दी है।

आदित्य दत्त के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रोमांस, इमोशन और भरपूर एक्शन का तड़का है। बुधवार को आए ट्रेलर की शुरुआत इमरान के दमदार डायलॉग और उनके कड़क एक्शन से होती है, जिससे यकीनन सिनेमाघरों में तालियां बजेंगी। जेनेलिया देशमुख के साथ उनका रोमांस और अपारशक्ति खुराना के साथ उनकी दुश्मनी देखने लायक होने वाली है। सच कहें तो इस फिल्म में एक्शन से भी ज्यादा दमदार तो इसके डायलॉग्स हैं।

इमरान हाशमी के कुछ डायलॉग तो सीधे दिल में उतर जाते हैं। जैसे, जब वो कहते हैं, "इश्क में आंसू बहाने का रिवाज है, लेकिन मैं खून बहाऊंगा...", तो बस माहौल ही बदल जाता है। जेनेलिया और अपारशक्ति के डायलॉग्स भी कम नहीं हैं, जो फिल्म को और इंटेंस बना रहे हैं।

ट्रेलर में अपारशक्ति खुराना का खूंखार खलनायक अवतार तो भाई, कसम से रोंगटे खड़े कर देता है। लोग उनकी इस नई इमेज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्शन सीन्स के साथ हिमेश रेशमिया का बैकग्राउंड म्यूजिक भी गजब का लग रहा है, जो पूरी फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाला है। तो हो जाओ तैयार, ये आदित्य दत्त निर्देशित फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में आ रही है।