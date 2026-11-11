रानी चटर्जी: मुस्लिम होकर भी क्यों मनाती हैं छठ पूजा? नाम बदलने की कहानी भी है दिलचस्प!

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छठ पूजा की धूम अब बस शुरू होने ही वाली है! 13 नवंबर से इस महापर्व की शुरुआत हो रही है, और चारों तरफ छठी मैया के गीत गूँजने लगे हैं। आम लोगों से लेकर हमारे फिल्मी सितारे भी इस चार दिन के उत्सव में पूरी श्रद्धा से डूबे रहते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कई ऐसे चेहरे हैं, जो हर साल छठ पूजा करते हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारी सबकी चहेती भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी। जो भले ही मुस्लिम परिवार से आती हों, पर छठी मैया की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़तीं।

हर धर्म का सम्मान, हर साल छठ पूजा!

रानी चटर्जी, जिनका असली नाम सबीहा शेख है, ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हर धर्म का बराबर सम्मान करती हैं। और इसी सम्मान का एक सबूत है उनका हर साल छठ पूजा मनाना। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था, "मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे नमाज पढ़ते हुए शायद ही देखा होगा, लेकिन पूजा-पाठ करते हुए ज्यादा देखा होगा। मैं हमेशा से हर धर्म का सम्मान करती आई हूं। हर साल छठी मैया का आशीर्वाद लेती हूं।" मतलब साफ है, रानी के लिए आस्था किसी एक धर्म की मोहताज नहीं है। वो दिल से हर त्योहार को अपनाती हैं, और ये बात तो हमें उनकी तरफ और खींचती है!

ट्रोलर्स, चुप हो जाओ! रानी चटर्जी का करारा जवाब

आजकल सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग तो आम बात हो गई है, पर रानी चटर्जी जैसी बिंदास एक्ट्रेस को भी नहीं बख्शा जाता। रानी ने उसी इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अक्सर उनके नाम और धर्म को लेकर निशाना बनाया जाता है। जब नई पीढ़ी को पता चलता है कि उनका असली नाम सबीहा शेख है, तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स और डायरेक्ट मैसेज की बाढ़ आ जाती है। लोग उन्हें "झूठी" कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म के नाम का "इस्तेमाल" किया है। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई?

लेकिन रानी ने भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि रानी नाम अपनाने के बाद भी उन्होंने कभी हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया। ये सही बात है! किसी का नाम क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंसान कैसा है और उसके विचार कैसे हैं। रानी तो सिर्फ प्यार फैला रही हैं, और इसमें भी लोगों को दिक्कत है? सच में, कुछ लोग तो बस हर बात में मसाला ढूंढते रहते हैं।

'कलाकार बनने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया'

रानी चटर्जी का कहना है कि फिल्मों में काम करने के बाद उनका दुनिया को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल गया है। एक कलाकार होने के नाते उन्हें अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों को करीब से जानने-समझने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि वो कभी फिल्मों में ईसाई महिला का किरदार निभाती हैं, कभी काली माता के मंदिर में तांडव करती हैं तो कभी भगवान भोलेनाथ के लिए गाने गाती हैं। उनके मुताबिक हर धर्म को जानने का मतलब है हिंदुस्तान को पहचानना, और उन्हें यह सफर बहुत अच्छा लगता है। जब आप अलग-अलग किरदारों को जीते हैं, तो दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं।

जब सबीहा शेख बन गईं रानी चटर्जी: एक फिल्मी कहानी!

अब आते हैं उस मजेदार कहानी पर, कि आखिर सबीहा शेख रानी चटर्जी कैसे बन गईं। ये किस्सा तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है! रानी ने बताया कि जब उन्होंने अपनी पहली भोजपुरी फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, तब वो सिर्फ दसवीं क्लास में थीं। फिल्म में एक सीन था, जहां उन्हें मंदिर में भगवान के चरणों में सिर रखकर अपने पति की जान बचाने की प्रार्थना करनी थी।

उस फिल्म में मनोज तिवारी लीड रोल में थे, और ज़ाहिर सी बात है, उनकी शूटिंग देखने मंदिर में अच्छी-खासी भीड़ और मीडिया वाले मौजूद थे। फिल्म के डायरेक्टर को लगा कि अगर पुजारी या मीडिया को पता चला कि हीरोइन मुस्लिम है, तो शूटिंग में पंगे हो सकते हैं। और भाई, पंगे किसे चाहिए? सो, डायरेक्टर ने तुरंत रानी को कहा कि अगर कोई उनका नाम पूछे, तो वो अपना नाम "रानी" बताएं। वैसे भी, फिल्म में उनके किरदार का नाम रानी ही था।

फिर आया असली ट्विस्ट! जब मीडिया वालों ने फिल्म के प्रोड्यूसर से रानी का पूरा नाम पूछा, तो वो घबरा गए। उन्होंने तो पहले से ही तय कर रखा था कि असली नाम किसी को नहीं बताना है। ऐसे में प्रोड्यूसर ने हड़बड़ी में रानी के नाम के साथ 'चटर्जी' सरनेम जोड़ दिया। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। पर जो होना था, वो होकर रहा! फिल्म रिलीज़ हुई, सुपरहिट निकली, और सबीहा शेख रातों-रात भोजपुरी सिनेमा की 'रानी चटर्जी' बन गईं। इसके बाद तो उन्होंने भी इसी नाम को अपनी पहचान बना लिया। भई वाह! क्या गजब की कहानी है! सच में, नाम में क्या रखा है, काम में रखा है!

तो बताओ, रानी चटर्जी की ये कहानी सुनकर आप भी इमोशनल हुए या नहीं?