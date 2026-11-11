'जेलर 2' के 827 करोड़ पर OTT की नज़र, कहीं कमाई को ना लग जाए ग्रहण!

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भाईसाब, रजनीकांत की 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाल मचाया है, वो तो किसी से छिपा नहीं! फिल्म ने वर्ल्डवाइड 827 करोड़ और इंडिया में 550.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था 8 नवंबर तक. रजनीकांत को बड़े पर्दे पर देखना फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था.

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तमिलनाडु में 217.75 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि एक बड़ी बात है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 96.96 करोड़ आए, और केरल में 79.50 करोड़ का बिजनेस हुआ. बाकी इंडिया से 61.07 करोड़ की कमाई हुई. कर्नाटक में भी फिल्म ने 94.87 करोड़ का दमदार कलेक्शन किया है.

लेकिन ट्विस्ट तो देखो, इतनी शानदार सक्सेस के बावजूद 'जेलर 2' को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है – वो है इसकी जल्दी OTT रिलीज़. प्राइम वीडियोज़ ने कन्फर्म किया था कि फिल्म 12 नवंबर को OTT पर रिलीज़ होगी. मतलब, थिएटर में आने के ठीक चार हफ़्तों बाद!

मेकर्स ने थिएटर रिलीज़ के 4 हफ्तों बाद ही OTT रिलीज़ की प्लानिंग को बरकरार रखा है, और इसका असर बॉक्स ऑफिस पर पड़ने की संभावना है. खासकर कर्नाटक और तेलुगू बॉक्स ऑफिस पर, जहाँ फिल्म 100 करोड़ का माइलस्टोन मिस कर सकती है. अब फैंस घर बैठे ही फिल्म देखेंगे, तो थिएटर में कौन जाएगा?

'जेलर 2' को नेलसन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है, और इसमें रजनीकांत के साथ विद्या बालन, मोहनलाल, मिरना मेनन, रम्या कृष्णन और ऋतिक रोशन जैसे दमदार कलाकार भी दिखे थे. ये 2023 की हिट फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, और इसका एक्शन-कॉमेडी जॉनर दर्शकों को खूब पसंद आया. पर ये जल्दी OTT वाली चाल थोड़ी भारी पड़ सकती है, क्या कहते हो?