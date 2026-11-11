राजीव ठाकुर का दर्द: 'पब्लिक टॉयलेट' जैसे घर से कपिल शो तक का सफर!

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कॉमेडी की दुनिया के चमकते सितारे राजीव ठाकुर, जिन्हें हम 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से सबको लोटपोट करते देखते हैं, हाल ही में वैभव मुंजाल के पॉडकास्ट पर अपनी ज़िंदगी का एक अनसुना और दर्दनाक पहलू सामने लेकर आए हैं. हिंदी टेलीविज़न और पंजाबी फ़िल्मों में अपनी पहचान बनाने वाले राजीव ने बताया कि उनके बचपन में उन्होंने जो संघर्ष और घोर तंगी देखी है, उसे याद करते ही आज भी उनके जख्म हरे हो जाते हैं.

बचपन की बेबसी और वो 'पब्लिक टॉयलेट' वाला घर

राजीव ठाकुर ने बताया कि उनकी शुरुआती ज़िंदगी इतनी बेबसी में गुज़री है कि वो आज भी उस दौर को याद करने से कतराते हैं. उनके हिसाब से, "अगर आज मैं किसी को अपनी उस दौर की दास्तां सुनाऊं, तो लोगों को यह किसी फिल्मी कहानी या मनगढ़ंत किस्से जैसा लगेगा, क्योंकि उस सच की गवाही देने वाला अब कोई बचा नहीं है." उन्होंने यह भी कहा कि अक्सर लोग कलाकारों को अपने दर्द को स्टैंड-अप कॉमेडी में बदलने की सलाह देते हैं. राजीव ने कुछ मौकों पर ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन मंच पर वह पुराना दर्द इतना हावी हो जाता है कि वे बैकस्टेज जाकर फूट-फूटकर रोने लगते हैं. इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के उस मुश्किल हिस्से पर कभी खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि वो जख्म आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं और हर बार कुरेदे जाने पर टीस उठती है.

उन्होंने नम आंखों से बताया कि उनके परिवार की कहानी किसी पुरानी हिंदी फिल्म के ड्रामे से कम नहीं थी. उनके माता-पिता की शादी के ठीक बाद, उनके पिता को पुश्तैनी घर से निकाल दिया गया. एक आरामदायक और भरे-पूरे घर से निकलकर, उनका पूरा परिवार रातों-रात एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हो गया. राजीव के मुताबिक वही एक कमरा उनका बेडरूम, लिविंग रूम और किचन था, और उसी में जैसे-तैसे नहाने की जगह बनी थी. वे और उनके दो भाई-बहन उसी एक कमरे में पैदा हुए और वहीं बड़े हुए. हालात इतने खराब थे कि अगर परिवार का कोई एक सदस्य नहा रहा होता, तो बाकी चार लोगों को कमरे से बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था. राजीव को अक्सर ऐसा महसूस होता था कि उनका घर, घर नहीं बल्कि कोई पब्लिक टॉयलेट हो – एक ऐसी जगह जहाँ निजता और आराम तो दूर की बात थी, बस गुज़ारा किया जा रहा था. इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके बचपन के दिन कितने मुश्किल रहे होंगे, जहाँ एक घर की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा कर पाना एक चुनौती थी.

1984 के दंगे और गरीबी का गहरा अंधकार

राजीव के परिवार की मुश्किलें तब और बढ़ गईं, जब 1984 के दंगों ने उनकी ज़िंदगी में एक और भयानक मोड़ ला दिया. अमृतसर में उनके पिता की धागा बनाने वाली फैक्ट्री दंगों की आग में जलकर पूरी तरह राख हो गई. फैक्ट्री बर्बाद होते ही, उनके पिता पूरी तरह बेरोज़गार हो गए और परिवार के आगे दाने-दाने का संकट खड़ा हो गया. आर्थिक तंगी इस हद तक पहुंच गई कि वे उस छोटे से कमरे का किराया भी चुकाने में असमर्थ थे.

कमरे में रोशनी के नाम पर बस एक 40-वाट का पीला बल्ब जलता था, जिसकी धीमी और अधूरी रोशनी उनके जीवन के अंधेरे को और भी गहरा बनाती थी. राजीव ने बताया कि उन्हें उस पीले बल्ब की रोशनी से नफरत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी अपने घर में ट्यूबलाइट नहीं देखी थी. उनके लिए सफेद रोशनी सिर्फ एक रौशनी नहीं थी, बल्कि बेहतर जीवन और उम्मीद का प्रतीक थी. जब वे किसी और के घर में सफेद जगमगाहट देखते, तो उनके मन में यही सवाल उठता कि उनके घर ऐसी रोशनी कब आएगी और क्या कभी उनका जीवन भी इतना रोशन हो पाएगा. ऊपर से ज़ुल्म ये था कि मकान मालिक ठीक रात नौ बजे बिजली का मेन स्विच बंद कर देता था, क्योंकि किराए में बिजली का बिल भी शामिल था और उससे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी. इसके बाद, पूरे परिवार को या तो घुप अंधेरे में ही सोना पड़ता था या फिर मिट्टी के तेल वाले दीये और लालटेन के सहारे अपनी रातें काटनी पड़ती थीं. ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे इन मुश्किल हालातों में एक छोटे से बच्चे ने अपने सपने संजोए होंगे और ज़िंदगी को जिया होगा.

माँ का संघर्ष और आज की चमकती कामयाबी

परिवार का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए राजीव की मां ने हिम्मत नहीं हारी और कपड़े सिलने का काम शुरू किया. वो ग्राहकों के कपड़े सिलतीं, खुद उन्हें पहुंचाने जातीं और नया काम लेने के लिए पैदल ही लौटती थीं. इसके अलावा, उनका परिवार बिना लिफ्ट वाली इमारत की तीसरी मंज़िल पर रहता था, इसलिए राजीव की मां को रोज़ पानी की भारी बाल्टियां सीढ़ियों से ऊपर चढ़ानी पड़ती थीं. मां का यह संघर्ष वाकई बेमिसाल था, जिसने राजीव के मन में मेहनत और लगन की नींव रखी. उनकी मां ने जिस तरह परिवार को संभाला, वो किसी प्रेरणा से कम नहीं था.

अमृतसर में अपने दोस्त और साथी कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर के साथ थियेटर और कॉमेडी का ककहरा सीखने वाले राजीव ठाकुर ने आज एक लंबा और कामयाब सफर तय कर लिया है. 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' और 'कॉमेडी सर्कस' जैसे शुरुआती प्लेटफॉर्म्स से लेकर 'द कपिल शर्मा शो' और अब 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' तक, उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट से कॉमेडी की दुनिया में एक अलग और मज़बूत पहचान बनाई है. आज राजीव अपनी कड़ी मेहनत के दम पर करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन इसके बावजूद वे आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और अपने अतीत को नहीं भूले हैं. वे मानते हैं कि इंसान ज़िंदगी में चाहे जितना भी हासिल कर ले, कभी-कभी मुड़कर देखने पर संघर्ष के वो दिन उसे अंदर तक झकझोर जाते हैं और याद दिलाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं. वाकई, राजीव की कहानी ये बताती है कि कामयाबी की चमक के पीछे कई बार ऐसे गहरे दाग भी छिपे होते हैं जिन्हें मिटाना नामुमकिन होता है, लेकिन यही दाग इंसान को और मज़बूत बनाते हैं. क्या आप भी उनकी कहानी सुनकर थोड़े इमोशनल हो गए और आपको लगा कि कभी-कभी हंसाने वालों के अंदर भी कितना दर्द छिपा होता है?