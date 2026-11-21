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बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जो अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं, फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पति फहाद अहमद के साथ मिलकर मुंबई वाले अपने घर का टूर करवाया। एक व्लॉगर नयनदीप रक्षित के वीडियो में स्वरा ने अपने इस प्यारे से आशियाने के लिविंग रूम से लेकर किचन, बेडरूम और अपनी बेटी राबिया के लिए बनाए गए एक खास प्ले रूम तक की झलक दिखाई।

सच कहें तो स्वरा का ये घर देखकर हमें लगा कि ये बॉलीवुड के आलीशान और चमक-दमक वाले घरों से काफी अलग है। यहां आपको मॉडर्न अंदाज़ के साथ-साथ विंटेज लुक और सादगी का एक ऐसा खूबसूरत मेल मिलेगा, जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। उनका घर देखकर साफ पता चलता है कि स्वरा ने हर कोने में अपनी पसंद और सुकून को तवज्जो दी है, न कि सिर्फ दिखावे को।

पुराने बंगले का सुकून भरा कोना

जहां मुंबई में ज्यादातर लोग ऊंची इमारतों और अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करते हैं, वहीं स्वरा भास्कर ने अपने लिए एक ग्राउंड फ्लोर का पुराना बंगला चुना है। ये मुंबई की एक शांत कॉलोनी में बना है और इसका अपना एक अलग ही चार्म है। स्वरा बताती हैं कि उन्हें इस घर में छोटे शहर जैसा सुकून और अपनापन महसूस होता है। घर का विंटेज स्टाइल और चारों ओर की हरियाली इसे बाकी घरों से बिल्कुल अलग बनाती है। ऐसा लगता है जैसे आप मुंबई की भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत कोने में आ गए हों, जहां ज़िंदगी की रफ़्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। ये घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि सुकून और आराम का एक ठिकाना है।

हरियाली से भरा प्राइवेट गार्डन

स्वरा के घर की खूबसूरती की शुरुआत होती है उसके हरे-भरे प्राइवेट गार्डन से। ग्राउंड फ्लोर पर होने का यही तो सबसे बड़ा फायदा है, कि आपको खुली जगह और हरियाली का तोहफा मिलता है। गार्डन में चारों तरफ पौधे लगे हैं, जो घर को एक शांत और ताज़गी भरा माहौल देते हैं। मुंबई जैसे बिज़ी शहर में ऐसा खुला और हरा-भरा कोना मिलना किसी सपने से कम नहीं। जिन्हें प्रकृति के करीब रहना पसंद है, उन्हें घर का ये हिस्सा ज़रूर पसंद आएगा। सुबह की चाय हो या शाम की हल्की-फुल्की बातचीत, ये गार्डन हर पल को और भी खास बना देता है।

विंटेज वाइब्स और किताबों से भरा लिविंग रूम

घर के अंदर कदम रखते ही लिविंग रूम का सादा लेकिन आकर्षक अंदाज़ आपका ध्यान खींच लेता है। यहां विंटेज स्टाइल का फर्नीचर, रंग-बिरंगे कुशन और अलग-अलग सजावटी चीज़ें करीने से रखी गई हैं। कमरे की सजावट में कोई दिखावा नहीं है, बल्कि हर चीज़ को बड़े सोच-समझकर जगह दी गई है, मानो हर चीज़ की अपनी एक कहानी हो। लिविंग रूम में बड़ी-बड़ी बुकशेल्फ्स भी हैं, जो स्वरा के किताबों के प्रति गहरे लगाव को दिखाती हैं। दीवारों पर लगे वॉलपेपर कमरे को एक अनोखा और अलग लुक देते हैं। डाइनिंग एरिया भी इसी हिस्से से जुड़ा हुआ है, जहां लकड़ी की डाइनिंग टेबल और कुर्सियां पूरे स्पेस के विंटेज अंदाज़ को और भी निखारती हैं। ये जगह देखकर लगता है कि यहां सुकून से बैठकर घंटों बातें की जा सकती हैं।

राबिया का रंगीन प्ले रूम और बाकी घर

स्वरा और फहाद के घर का सबसे प्यारा हिस्सा है उनकी बेटी राबिया के लिए बनाया गया प्ले रूम। इस कमरे को खास तौर पर एक बच्चे की ज़रूरतों और पसंद को ध्यान में रखकर सजाया गया है। यहां राबिया के खेलने के लिए तरह-तरह के खिलौने रखे गए हैं, जो उसके बचपन को और भी रंगीन बनाते हैं। कमरे का माहौल बेहद रंगीन और खुशनुमा है, जो इसे घर के बाकी हिस्सों से अलग पहचान देता है। इस खास कमरे से साफ है कि स्वरा और फहाद ने अपनी बेटी के लिए घर में एक ऐसी जगह बनाई है, जहां वह आराम से खेल सके और अपना समय बिता सके।

वहीं, स्वरा के घर का किचन भी अपनी सादगी के कारण ध्यान खींचता है। इसे व्हाइट थीम में सजाया गया है, जिससे यह साफ-सुथरा और क्लासी दिखता है। बेडरूम में भी बहुत ज़्यादा सजावट नहीं की गई है; यहां भी विंटेज स्टाइल का फर्नीचर और लाल रंग के पर्दे नज़र आते हैं। ज़रूरत की चीज़ों को ही जगह दी गई है, जो बताता है कि स्वरा को सिंपल लेकिन एलीगेंट चीज़ें पसंद हैं। कुल मिलाकर, स्वरा भास्कर का घर उनकी पर्सनालिटी की तरह ही सादा, आरामदायक और अपनापन देने वाला है। इसकी खासियत महंगे इंटीरियर या भव्य सजावट में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे कोनों में छिपे सुकून और व्यक्तिगत पसंद में है। क्या आपको भी ऐसा ही 'कम दिखावा, ज़्यादा सुकून' वाला घर पसंद है?