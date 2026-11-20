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जेनेलिया डिसूजा देशमुख का जन्म 5 अगस्त 1987 को मुंबई में हुआ था. उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा था, इसलिए एक्टिंग को करियर बनाना आसान नहीं था. शुरुआत में उनके परिवार को थोड़ी झिझक थी, पर उनकी मां ने पूरा साथ दिया.

फिल्मों में आने से पहले जेनेलिया मॉडलिंग कर चुकी थीं. उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ पार्कर पेन के एक विज्ञापन से पहचान मिली. इसी दौरान उन्हें 'तुझे मेरी कसम' का ऑफर मिला, पर जेनेलिया खुद एक्टिंग को लेकर श्योर नहीं थीं. फिल्म की टीम लगभग दो महीने तक उनके पीछे पड़ी रही, तब जाकर उन्होंने यह फिल्म साइन की.

पहली फिल्म के बाद ही शक की सुई!

साल 2003 में रिलीज हुई 'तुझे मेरी कसम' से जेनेलिया ने रितेश देशमुख के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया. दोनों की पहली मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर हुई थी. लेकिन यार, ये फिल्म उन्हें हिंदी सिनेमा में वैसी बड़ी पहचान नहीं दिला पाई जिसकी उम्मीद थी.

2010 में टेलीग्राफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में जेनेलिया ने बताया था कि 'जाने तू... या जाने ना' के डायरेक्टर अब्बास टायरवाला उन्हें कास्ट करने को लेकर पक्के नहीं थे. इसकी वजह थी उनकी पहली फिल्म का परफॉरमेंस. उन्हें डर था कि एक ऐसे नए चेहरे को लेने से क्या फायदा जिसका बॉलीवुड डेब्यू फेल माना जा रहा था. पर जेनेलिया ने इस चुनौती को ऐसे झेला कि आगे चलकर 'जाने तू... या जाने ना' उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बन गई. क्या बात है!

'बॉलीवुड ड्रॉपआउट' का टैग और साउथ का प्यार

पहली हिंदी फिल्म के बाद जेनेलिया ने साउथ का रुख किया और तमिल फिल्म 'बॉयज' और तेलुगु फिल्म 'सत्यम' में काम किया. मज़ेदार बात ये है कि उन्होंने 2003 में ही तीन अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों से अपना करियर शुरू कर दिया था. इसके बाद तो उन्होंने साउथ में लगातार काम किया और तमिल-तेलुगु फिल्मों में धाक जमा ली. सिद्धार्थ के साथ उन्होंने 'बॉयज', 'ऑरेंज', 'बोम्मरिल्लु' और 'रेडी' जैसी फिल्मों में काम किया. 'बोम्मरिल्लु' में उनकी एक्टिंग को तो जबरदस्त तारीफ मिली थी और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर का तेलुगु बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड भी मिला.

पर भाईसाब, साउथ में काम करने के दौरान उन्हें एक बड़ी अजीबोगरीब सोच का सामना करना पड़ा. जुलाई 2023 में सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में जेनेलिया ने बताया था कि उस टाइम लोग कहते थे कि जो एक्टर्स बॉलीवुड में फेल हो जाते हैं, वो साउथ की फिल्मों में चले जाते हैं. ऐसे आर्टिस्ट्स को 'बॉलीवुड ड्रॉपआउट' का ताना मिलता था. पर जेनेलिया ने इस धारणा को खुद पर हावी नहीं होने दिया. उनके हिसाब से, साउथ में काम करते हुए ही उन्हें एक्टिंग से सच्चा प्यार हुआ और वहां के दर्शकों ने उन्हें दिल खोलकर अपनाया. लोगों की सोच को क्या गजब का जवाब दिया यार!

शादी, ब्रेक और वापसी का नया प्लान

साउथ में काम करने के साथ-साथ जेनेलिया हिंदी फिल्मों में भी एक्टिव रहीं. 2004 में वो कॉमेडी फिल्म 'मस्ती' में दिखीं, जिसमें विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख भी थे. फिल्म सफल रही और जेनेलिया को हिंदी दर्शकों के बीच अच्छी-खासी पहचान मिल गई.

2008 उनके करियर का एक खास साल रहा. पहले वो अक्षय खन्ना और परेश रावल के साथ 'मेरे बाप पहले आप' में नजर आईं. इसके बाद तेलुगु फिल्म 'रेडी' में राम के साथ काम किया. फिर आई आमिर खान प्रोडक्शंस की 'जाने तू... या जाने ना', जिसने तो गर्दा ही उड़ा दिया. इसमें उन्होंने अदिति का किरदार निभाया और इमरान खान के साथ उनकी जोड़ी सबको पसंद आई. फिल्म की सक्सेस ने उन्हें हिंदी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेसेज में शामिल कर दिया. इसके बाद 'लाइफ पार्टनर', 'चांस पे डांस', 'फोर्स' और 'तेरे नाल लव हो गया' जैसी कई फिल्में कीं और साउथ में भी 'उरुमी' जैसी फिल्मों से सफर जारी रखा. हालांकि, उनके करियर में कुछ फिल्में फ्लॉप भी रहीं.

रितेश देशमुख और जेनेलिया की लव स्टोरी 'तुझे मेरी कसम' के सेट से ही शुरू हुई थी. लगभग एक दशक तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने 3 फरवरी 2012 को शादी कर ली. शादी के बाद जेनेलिया ने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला किया और इस पर उन्हें खूब ताने भी सुनने पड़े.

2020 में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शादी के समय लोगों ने उनसे कहा था कि अब लड़की का करियर तो खत्म ही हो जाता है. पर उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसी बातों से वो रितेश से शादी का फैसला नहीं बदल सकती थीं. उन्होंने ये भी बताया कि भले ही वो हिंदी फिल्मों में कम दिखती थीं, पर साउथ में साल के 365 दिन काम करती थीं. करीब दस साल लगातार काम करने के बाद वो परिवार को टाइम देना चाहती थीं. शादी के बाद उनके दो बेटे रियान और राहिल हुए. जेनेलिया ने बताया कि एक्टिंग से ब्रेक लेना उनका खुद का फैसला था, पर लोगों ने तो ये भी मान लिया था कि रितेश या उनके परिवार ने उन्हें काम करने से रोका है, जिसे उन्होंने गलत बताया.

'वेड' से धमाकेदार वापसी और बॉक्स ऑफिस पर जवाब!

फिल्मों से दूरी के दौरान जेनेलिया दूसरे कामों में बिजी रहीं. रितेश के साथ उन्होंने 'मुंबई फिल्म कंपनी' के जरिए फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखा. दोनों मराठी फिल्मों के प्रोडक्शन से जुड़े और जेनेलिया ने एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई. 'लय भारी' और 'मौली' जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी प्रोडक्शन कंपनी की पार्टनरशिप रही.

पर बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी वापसी के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा. लगभग दस साल के ब्रेक के बाद, 2022 में जेनेलिया ने मराठी फिल्म 'वेड' से लीड एक्ट्रेस के तौर पर वापसी की. इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख भी थे, और रितेश ने इसी से डायरेक्शन में भी डेब्यू किया. वापसी का ये फैसला भी आसान नहीं था. मार्च 2025 में Elle Impact के एक प्रोग्राम में जेनेलिया ने बताया था कि लोगों ने उनसे कहा था कि दस साल बाद फिल्मों में वापस आना सक्सेसफुल नहीं होगा. पर उन्होंने इन बातों को पूरी तरह इग्नोर किया. उनके मुताबिक, इन दस सालों में उन्होंने अपने बच्चों और फैमिली पर फोकस किया था, और इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक आर्टिस्ट के तौर पर नए तरीके से तैयार किया.

30 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई 'वेड' में जेनेलिया ने श्रावणी का किरदार निभाया. ये एक ऐसी महिला की कहानी थी जो अपने पति के साथ रिश्ते और जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी. फिल्म में जेनेलिया की एक्टिंग को ऑडियंस ने खूब पसंद किया. इंडियन एक्सप्रेस की 15 जनवरी 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से, फिल्म तब तक करीब 44.92 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी थी. ये 'सैराट' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई थी. फिल्म की इस जबरदस्त सक्सेस ने जेनेलिया की वापसी को यादगार बना दिया. वापसी पर सवाल उठाने वालों को उन्होंने सीधा बॉक्स ऑफिस पर जवाब दिया! सही कहते हैं ना, ताने देने वाले खुद ही चुप हो जाते हैं जब तुम बोलकर नहीं, करके दिखाते हो!