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निर्देशक सासी कुमार मुथुलुरी की आने वाली म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'हे कन्नम्मा' अब सिनेमाघरों में धमाल मचाने को तैयार है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से U/A सर्टिफिकेट मिल गया है। । दिल राजू प्रोडक्शंस हाउस एलएलपी ने तो एक्स पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए खुशी-खुशी बताया, "हमारी फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट मिल गया। नए जमाने की लव स्टोरी फिल्म 'हे कन्नम्मा' को बड़े पर्दे पर देखने के लिए तैयार हो जाइए। यह फिल्म 27 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।" अब बताओ, इससे ज़्यादा एक्साइटिंग क्या होगा?

लेकिन इस फिल्म में एक और बात है जो माहौल गरमा रही है – डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा तेलुगू सिनेमा में अपना पहला कदम रख रही हैं! उनकी एंट्री से ही फैंस के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है।

धनश्री के साथ फिल्म में यशवंत मास्टर, कार्तिका मुरलीधरन, सीरत कपूर, ब्रह्माजी और वेंकटेश काकुमानु जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये एक प्रॉपर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है, जिसमें डांस और संगीत को भरपूर अहमियत दी गई है। धनश्री और यशवंत मास्टर की जोड़ी जब नाचते हुए दिखेगी, तो यकीनन परफॉरमेंस तगड़ी होने वाली है।

फिल्म को सासी कुमार मुथुलुरी ने लिखा और डायरेक्ट किया है, और इसे जी स्टूडियोज दुनिया के सामने ला रहा है। दिल राजू प्रोडक्शंस एलएलपी के बैनर तले हर्षित रेड्डी और हंसिता ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म की टेक्निकल टीम भी कोई कम नहीं – म्यूजिक कार्तिक का है, बैकग्राउंड स्कोर जय कृष्णा का, जिन्होंने टीजर का भी म्यूजिक दिया था। रामपी नंदीगम ने सिनेमेटोग्राफी संभाली है, गांधी नाडिकुडिकर ने प्रोडक्शन डिजाइन और मधु ने एडिटिंग की है। बांडी रत्ना एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं।

फिल्म का टीजर भी हाल ही में रिलीज हो चुका है। अब बस 27 नवंबर का इंतजार है, जब ये 'नए जमाने की लव स्टोरी' बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। क्या आप धनश्री के तेलुगू डेब्यू के लिए तैयार हैं या फिर 'हे कन्नम्मा' सिर्फ एक और रोमांटिक ड्रामा साबित होगी? देखते हैं भाई, पब्लिक क्या कहती है!