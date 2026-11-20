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भाईसाब, कितना इंतजार करवाते हैं! सलमान खान की नई फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चल रही अटकलें अब खत्म हो गई हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने आखिरकार फिल्म को UA 16+ का सर्टिफिकेट दे दिया है, मतलब समझो ग्रीन सिग्नल मिल गया है! अब भाईजान 4 दिसंबर 2026 को बड़े पर्दे पर धूम मचाने को तैयार हैं. लेकिन ये फिल्म जितनी चर्चा में अपनी कहानी को लेकर रही, उससे ज्यादा इसने सेंसर बोर्ड और रिलीज डेट को लेकर झेला है.

इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं और इसे अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी एक ऐसे सैनिक की है जो देश की रक्षा और अपने परिवार को संभालने के बीच जूझता है. सुनकर ही लग रहा है कि कोई इमोशनल रोलरकोस्टर राइड होगी, है ना?

आखिरकार हुई 'मां' की एंट्री!

मुंबई रीजनल ऑफिस ने बुधवार को ये सर्टिफिकेट जारी किया है. फिल्म की अवधि दो घंटे 34 मिनट और 12 सेकंड है, यानी popcorn और cold drink का पूरा हिसाब रखना पड़ेगा! हिंदी कैटेगरी में सर्टिफाइड हुई इस फिल्म को UA 16+ रेटिंग मिली है, मतलब छोटे बच्चों के लिए नहीं है ये कहानी, थोड़ा सीरियस मैटर है. चलो, देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई है.

नाम बदला, पर बवाल न थमा!

शुरुआत में इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, और इसमें सलमान खान एक सैन्य अधिकारी के रोल में दिखेंगे. पहले तो ये कहा जा रहा था कि उनका किरदार कर्नल बी. संतोष बाबू से इंस्पायर्ड है, जो 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हुई हिंसक झड़प में शहीद हो गए थे. लेकिन 6 नवंबर 2026 को ट्रेलर लॉन्च के दौरान सलमान भाई ने साफ कर दिया कि उनकी फिल्म किसी एक सैनिक की बायोपिक नहीं है. उन्होंने कहा कि ये फिल्म युद्ध के दौरान सैनिकों और उनके परिवारों की मुश्किलों को दिखाती है.

फिर मार्च 2026 में मेकर्स ने फिल्म का नाम बदलकर 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' कर दिया, जिसके बाद नाम को लेकर खूब बातें हुईं. दरअसल, फिल्म का टीजर आने के बाद चीन के सरकारी मीडिया 'ग्लोबल टाइम्स' ने इस पर सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है और चीन विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं. भारत और चीन के बीच के कूटनीतिक संबंधों को देखते हुए, फिल्म का सब्जेक्ट काफी सेंसिटिव हो गया था. अफवाहें तो यहां तक थीं कि सरकार के दबाव में सलमान खान ने स्क्रिप्ट में बदलाव किए ताकि चीन के साथ संबंध खराब न हों.

लेकिन सलमान ने ट्रेलर लॉन्च पर इन सब बातों को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड और बाकी एजेंसियों ने देखा है, और उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं मिला. उनके मुताबिक, फिल्म बिना किसी कट के पास हुई है, और इसके लिए उन्होंने संबंधित मंत्रालयों और सेंसर बोर्ड को धन्यवाद भी कहा था. चलो, कम से कम भाईजान ने सब क्लियर कर दिया!

लेट-लतीफी की वजह क्या थी?

ये फिल्म पहले ईद 2026 यानी 17 अप्रैल 2026 को आने वाली थी. फिर अगस्त और 20 नवंबर 2026 की डेट्स भी सामने आईं, और आखिरकार 4 दिसंबर 2026 पर मुहर लगी. मतलब, भईया, जितनी डेट्स बदलीं, उतने में तो दूसरी फिल्म बन जाती!

सलमान भाई ने इस देरी की दो मुख्य वजहें बताईं. पहली तो VFX पर काम था. आजकल के दर्शक और VFX एक्सपर्ट तो हर सीन को बारीकी से देखते हैं, ऐसे में मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि विजुअल इफेक्ट्स में कोई कमी रह जाए, इसलिए उन्होंने VFX को शानदार बनाने के लिए पूरा समय लिया. भाई, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं!

दूसरी वजह थी चित्रांगदा सिंह की चोट. सलमान ने बताया कि फिल्म की शूटिंग 45-50 दिनों में पूरी करने का प्लान था, लेकिन चित्रांगदा को चोट लग गई. उन्हें ठीक होने और फिजियोथेरेपी कराने में काफी समय लगा, जिसकी वजह से शूटिंग शेड्यूल बिगड़ गया. अब हीरोइन को चोट लग जाए तो क्या करें, भाई? हेल्थ फर्स्ट!

सलमान और चित्रांगदा के अलावा फिल्म में अंकुर भाटिया, हीरा सोहल, दयाशंकर पांडे, जैसन थाम, अभिलाष चौधरी, विपिन भारद्वाज, समर गिल, तेनजिन बोथ, तान्या देसाई, जेन शॉ और अभिश्री सेन जैसे और भी कलाकार नजर आएंगे. म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है, और फिल्म 'सलमान खान फिल्म्स' के बैनर तले बनी है. सिनेमाघरों में इसे जियो स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूट करेगा. उम्मीद है ये फिल्म भी दर्शकों के दिलों पर छा जाएगी.

अब देखना ये है कि इतनी सारी अड़चनों के बाद जब 'मातृभूमि' सिनेमाघरों में आती है, तो क्या ये वो धमाका कर पाती है जिसका सबको इंतजार है?