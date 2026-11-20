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बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का जलवा फिर एक बार पूरी दुनिया में गूँज रहा है! लेकिन इस बार अकेले किंग खान ही नहीं, उनके बेटे आर्यन खान ने भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी धाक जमाई है. बाप-बेटे की ये जोड़ी आजकल खूब चर्चा में है और क्यों न हो, एक तरफ शाहरुख को दुनिया के टॉप फिल्मी सितारों में जगह मिली है, तो वहीं आर्यन ने भी अपनी डायरेक्टोरियल पारी से झंडे गाड़ दिए हैं.

हाल ही में, Variety मैगज़ीन ने दुनिया के 100 महानतम फिल्मी सितारों की लिस्ट जारी की और इसमें हमारे शाहरुख खान ने 92वां स्थान हासिल किया है. कमाल की बात ये है कि इस ग्लोबल लिस्ट में जगह बनाने वाले वो इकलौते भारतीय एक्टर हैं! Variety ने ‘देवदास’ को उनके करियर की सबसे खास फिल्म बताया है. इस लिस्ट में हॉलीवुड की लीजेंड मर्लिन मुनरो पहले, हम्फ्री बोगार्ट दूसरे और चार्ली चैपलिन तीसरे नंबर पर हैं. और सुनो, शाहरुख ने तो एमा स्टोन और ज़ेंडाया जैसे आज के बड़े सितारों को भी पछाड़ दिया है! मतलब, किंग खान का जलवा आज भी कायम है.

अब बात करें उनके बेटे आर्यन खान की, तो उन्होंने पिता की तरह कैमरे के सामने नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे रहकर अपना रास्ता चुना है और पहली ही कोशिश में कमाल कर दिया है. आर्यन ने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया और इस पर खूब चर्चा हुई. बस फिर क्या था, उन्हें TIME100 Next India की लिस्ट में शामिल कर लिया गया! ये लिस्ट भारत में बिज़नेस, एंटरटेनमेंट, साइंस, स्पोर्ट्स और सोशल सेक्टर के उन उभरते चेहरों को पहचान देती है, जो भविष्य को नया आकार दे रहे हैं.

इतना ही नहीं, इस खास उपलब्धि के साथ आर्यन खान को ग्लोबल मैगज़ीन TIME के कवर पर भी जगह मिली है. अब भला बेटे की इतनी बड़ी अचीवमेंट पर कौन माँ प्राउड नहीं होगी? गौरी खान तो खुशी से फूली नहीं समाईं. उन्होंने बेटे की मैगज़ीन कवर पर छपी तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और एक हार्ट इमोजी के साथ अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर कीं. इस पोस्ट पर फराह खान, मलाइका अरोड़ा, सिकंदर खेर, राघव जुयाल और शालिनी पासी समेत कई सेलेब्स ने बधाई दी है.

आपको बता दें, इस लिस्ट में आर्यन के साथ आलिया भट्ट, फिल्ममेकर पायल कपाड़िया और थेजा रियो भी कवर पर नज़र आए हैं. स्कायरूट के सह-संस्थापक पवन कुमार चंदना को भी तीसरे कवर पर जगह मिली है. वहीं, सिंगर दिलजीत दोसांझ और अनिरुद्ध रविचंदर जैसे नाम भी इस खास लिस्ट का हिस्सा हैं. आर्यन ने एक्टिंग के बजाय डायरेक्शन को चुनकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और पहली ही डायरेक्टोरियल कोशिश से इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंच गए हैं. अब बस यही देखना है कि आर्यन अपनी इस नई सल्तनत में और क्या-क्या धमाल मचाते हैं!