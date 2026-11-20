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ब्रिटिश शाही परिवार और बॉलीवुड का जलवा बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुंबई में एक साथ देखने को मिला। प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम ने फिल्ममेकर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस का दौरा किया, और वहां उनका स्वागत किसी रॉयल ट्रीटमेंट से कम नहीं था, बल्कि पूरा बॉलीवुड मसाला वाला था! इस खास मौके पर बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान और सैफ अली खान भी मौजूद रहे। तीनों ने मिलकर प्रिंस विलियम का दिल खोलकर स्वागत किया।

लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इस मुलाकात में 'कभी खुशी कभी गम' (K3G) का अंदाज घुल गया। पूरे आयोजन को फिल्मी बनाने के लिए डांसर्स ने करण जौहर की इस सुपरहिट फिल्म के पॉपुलर गानों पर जोरदार परफॉर्मेंस दी। हमारी करीना कपूर का आइकॉनिक गाना 'बोले चूड़ियां' भी इस लिस्ट में शामिल था, क्या सीन रहा होगा सोचो! 'से शावा शावा' और फिल्म का टाइटल ट्रैक भी माहौल में पूरी तरह से बॉलीवुड वाला तड़का लगा रहे थे।

साल 2001 में आई 'कभी खुशी कभी गम' आज भी हमारी फेवरेट फैमिली फिल्मों में से एक है और करण जौहर ने इसे डायरेक्ट करके तो कमाल ही कर दिया था। इस फिल्म में करीना ने 'पूजा' यानी 'पू' का किरदार निभाया था, जो दर्शकों के बीच काफी मशहूर हुआ। ऐसे में उनके सामने उन्हीं की फिल्म के गानों पर डांस होना, ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। करीना और सैफ की मौजूदगी ने इस मुलाकात में बॉलीवुड का ग्लैमर और बढ़ा दिया।

प्रिंस विलियम ने धर्मा प्रोडक्शंस में करीब 45 मिनट बिताए। इस दौरान सिर्फ गानों और डांस का जलवा ही नहीं चला, बल्कि भारतीय सिनेमा के भविष्य पर भी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने करण जौहर के साथ भारतीय फिल्मों की इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती पॉपुलैरिटी और इंडियन-ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री के बीच सहयोग की संभावनाओं पर बात की। जब हमारी फिल्में दुनियाभर में झंडे गाड़ रही हैं, तो ये बातचीत तो बनती है बॉस!

प्रिंस विलियम का ये दौरा तब हुआ, जब ठीक एक दिन पहले यानी मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को करण जौहर ने मुंबई में 2026 अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स समारोह की मेजबानी की थी। इस बड़े पुरस्कार की शुरुआत खुद प्रिंस विलियम ने की थी, जिसका मकसद पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान ढूंढने वालों को सम्मान देना है। प्रिंस विलियम अपने तीन दिवसीय भारत दौरे पर थे, और धर्मा प्रोडक्शंस का ये विजिट उनकी यात्रा का एक दिलचस्प और फिल्मी पड़ाव बन गया।

तो बोलो, K3G के गानों पर हुआ ये शाही स्वागत वाकई यादगार रहा होगा, है ना?