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फिल्म "धुरंधर" ने तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है! इसके दोनों पार्ट्स ने मिलकर दुनियाभर में 3000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है और हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी है. अब जब डायरेक्टर Aditya Dhar सफलता के सातवें आसमान पर हैं, तो उन्होंने अपनी इस ब्लॉकबस्टर कामयाबी का श्रेय किसी और को नहीं, बल्कि अपनी पत्नी, एक्ट्रेस Yami Gautam को दिया है. मानो या न मानो, पर धर साहब के लिए तो यामी उनकी 'लकी चार्म' हैं!

News18 से बातचीत में, Aditya Dhar ने अपनी जिंदगी की सबसे ख़ास इंसान की जमकर तारीफ़ की. उन्होंने बताया कि आज जिस 'रातोंरात' शोहरत को वो एन्जॉय कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने में उन्हें 20 साल लग गए. ये सफर उतार-चढ़ाव और रोमांच से भरा था, लेकिन उनकी किस्मत पलटी जब Yami Gautam उनकी जिंदगी में आईं. धर साहब तो ये तक कहते हैं कि यामी के आने से ही वो भारत की कहानियों को दुनिया के सामने रख पा रहे हैं. अब इसे कहते हैं बीवी हो तो ऐसी, जो करियर को चांद पर पहुँचा दे!

लेकिन सिर्फ आदित्य ही नहीं, Yami Gautam भी अपने पति की तारीफ़ में पीछे नहीं रहीं. जब उनसे पूछा गया कि एक फिल्ममेकर और इंसान के तौर पर Aditya Dhar को क्या ख़ास बनाता है, तो यामी ने कहा कि उनमें ईमानदारी, अच्छे संस्कार, जुनून और कड़ी मेहनत का एक शानदार कॉम्बिनेशन है. इंडस्ट्री में कई बार लोग कड़वे अनुभवों से गुजरते हैं और नकारात्मक हो जाते हैं, पर आदित्य ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी अच्छाई और विनम्रता को बरकरार रखा है. ये क्वालिटी वाकई कम लोगों में दिखती है!

यामी ने आदित्य के काम के प्रति लगन का भी ख़ास तौर पर ज़िक्र किया. उन्होंने बताया कि कई बार आदित्य बिना सोए 70 घंटे तक फिल्म सेट पर काम करते थे. उनके पास हमेशा एक क्लियर विजन होता था और वो अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए जी-जान लगा देते थे. Yami के मुताबिक, इतने बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करना हिम्मत का काम है, और Aditya Dhar में अपने विजन पर भरोसा करने और उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देने की वो हिम्मत है. वाकई, ऐसी डेडिकेशन तो हर कोई चाहता है!

Aditya Dhar ने भी Yami Gautam को 'गोल्डन हार्ट' वाली इंसान बताया. उनका मानना है कि दर्शकों ने अभी तक Yami की पूरी काबिलियत नहीं देखी है. हम भी यामी की काबिलियत का नया पहलू देखने के लिए एक्साइटेड हैं!

वैसे, Aditya Dhar के अगले प्रोजेक्ट को लेकर भी खूब चर्चा चल रही है. सुनने में आ रहा है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म बना रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस खबर की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. तो फिलहाल तो यही कहेंगे कि उनकी 'लकी चार्म' का जादू चलता रहे!