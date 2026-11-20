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'कभी खुशी कभी गम' (K3G) फिल्म को 25 साल पूरे हो गए हैं, और इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए आयशा खान ने जो धांसू एंट्री मारी, उससे सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं. आयशा एयरबीएनबी (Airbnb) पर तैयार किए गए मशहूर 'रायचंद हाउस' पहुंचीं, जहां आयशा का 'हॉट अवतार' चर्चा का विषय बन गया.

आयशा ने इस मौके के लिए आइवरी-व्हाइट कलर का एक बेहद सजावटी लहंगा चुना था. उनकी अदाओं, लहंगे की हल्की चमक और उसमें दिखती नज़ाकत ने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया. उनका ये ट्रेडिशनल-ग्लैमरस लुक इतना शानदार था कि कोई भी उनसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था. उनके पूरे अंदाज ने इस लुक को और निखार दिया.

आयशा खान का वहां पहुंचना ही उनके फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज था. जैसे ही उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, बस फिर क्या था! हर कोई उनके इस लुक पर फिदा हो गया. उनके स्टाइल और ग्रेस की हर तरफ खूब चर्चा हो रही है, और फैंस तो इस अवतार को देखकर दीवाने हुए जा रहे हैं. सच कहें तो, इस लुक ने सबको इम्प्रेस कर दिया!