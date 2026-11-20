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बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने गुरुवार, 19 नवंबर को जौनपुर में अपनी फिल्म 'गन मास्टर जी9' का प्रमोशन किया। मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज के मैदान पर शाम साढ़े चार बजे हुए

भाईसाब, इमरान हाशमी तो जौनपुर के प्यार में ऐसे डूबे कि उन्होंने तो उसे 'शिराज-ए-हिंद' तक कह डाला। मतलब, एक बार गए और दिल जीत लिया! इमरान ने साफ कह दिया कि जौनपुर वालों का ये प्यार वो कभी नहीं भूलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा वादा भी कर दिया – कि जल्द ही वो जौनपुर फिर आएंगे और तो और, अपनी किसी नई फिल्म की शूटिंग भी यहीं करेंगे। अब बताओ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए?

जेनेलिया देशमुख भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी युवाओं से अपील की कि 27 नवंबर को फिल्म 'गन मास्टर जी9' थिएटर में ज़रूर देखें। उनका कहना था कि फिल्म में दर्शकों को वो सब मिलेगा, जो वो देखना चाहते हैं। अब क्या-क्या मिलेगा, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा!

फिल्म को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है और दीपक मुकुट इसके प्रोड्यूसर हैं। मजे की बात ये है कि पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने इसमें पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है और वही पूरी टीम को जौनपुर लेकर आए थे।

वैसे, इस इवेंट में सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि परिंदा भी पर न मार पाए। सीओ सिटी सम्यक चौधरी अपनी पुलिस टीम के साथ खुद मौके पर मौजूद थे। बॉलीवुड कलाकारों पर हुए हमलों को देखते हुए पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती, जो कि सही भी है। आखिर स्टार्स की सेफ्टी भी तो उतनी ही ज़रूरी है! तो क्या आप भी इमरान और जेनेलिया की इस 'गन मास्टर जी9' को थिएटर में देखने की हिम्मत करेंगे?