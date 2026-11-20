मनोरंजन

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत कपूर अक्सर अपने स्टाइल के लिए सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार उनके लुक पर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है. हाल ही में मुंबई में हुए अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स 2026 में मीरा अपने देवर ईशान खट्टर के साथ पहुंची थीं.

इस इवेंट में मीरा ने नीले रंग की एक खूबसूरत और बोल्ड ड्रेस पहनी थी. फंक्शन के वीडियोज़ में उनके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स साफ नज़र आ रहे थे. इसे देखकर कई महिला फैंस ने उनकी खूब तारीफ की. लोगों ने मीरा को बिना किसी झिझक के अपना असली शरीर दिखाने के लिए सराहा और इसे बॉडी पॉजिटिविटी से जोड़कर देखा.

पर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई. बाद में मीरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसी इवेंट की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनके स्ट्रेच मार्क्स गायब थे! बस फिर क्या था, सोशल मीडिया यूजर्स ने पैपराजी की तस्वीरों और मीरा की पोस्ट की हुई फोटोज की तुलना करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद शुरू हो गया. कुछ लोगों ने तस्वीरों में बदलाव को लेकर सवाल उठाए और मीरा पर दोहरी सोच रखने का आरोप लगाया. हालांकि, ये तस्वीरें किसने और क्यों एडिट कीं, इसकी कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है.

इस पूरे मामले पर यूजर्स ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने मीरा का सपोर्ट करते हुए लिखा, "आपने उन तस्वीरों को एडिट करके स्ट्रेच मार्क्स क्यों हटाए? "

वहीं, एक दूसरे यूजर ने खुलकर नाराजगी जाहिर की और लिखा, "एडिट करके स्ट्रेच मार्क्स क्यों छुपाएं??? " अब ये तो वही बात हो गई कि ज़मीन पर तो असली चेहरा, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में फिल्टर वाला. क्या कहते हो, ये ठीक है या नहीं?