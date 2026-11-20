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प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें हम सब 'देसी गर्ल' के नाम से जानते हैं, भले ही विदेश में रहती हों, लेकिन भारतीय संस्कृति और संस्कारों से उनका जुड़ाव हमेशा गहरा रहा है। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी जिंदगी के कुछ बेहद प्यारे और बिजी लम्हों की झलकियाँ शेयर की हैं, जिनमें बीच वेकेशन से लेकर फिल्म सेट तक के सीन थे। लेकिन इन सब में एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया – और वो वीडियो है उनकी नन्हीं बेटी मालती मैरी का!

वीडियो में प्रियंका की बेटी मालती मैरी अपनी माँ के साथ बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करती हुई दिखाई दे रही हैं। सच कहें तो, यह पल इतना क्यूट था कि जिसने भी देखा, बस देखता रह गया। प्रियंका ने इस खास वीडियो को शेयर करते हुए फैंस से अपील की थी कि वे "साउंड ऑन" रखें, ताकि मंत्र की पूरी फील ले सकें। और वाकई, इस माँ-बेटी के स्पेशल मोमेंट को सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्यार दिया है। वीडियो इतना वायरल हो गया है कि अब हर कोई मालती मैरी की तारीफ कर रहा है। प्रियंका ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "आजकल.. बहुत व्यस्त हूँ.. लेकिन एक ड्रीम लोकेशन पर। #Bluefly। साउंड ऑन।" हमें लगता है, ऐसी बिजी लाइफ में भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना सच में कमाल है!

प्रियंका ने कई मीडिया इंटरव्यूज़ में साफ कहा है कि उनकी बेटी मालती उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। पिछले मई में 'वोग अरबिया' को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे वह अपने काम और परिवार के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाकर चलती हैं। उन्होंने अपने पति निक जोनस की भी खूब तारीफ की थी, यह बताते हुए कि निक भी मालती की परवरिश में पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। प्रियंका के हिसाब से, उनकी दिनचर्या और सारी योजनाएं मालती के स्कूल जाने के समय को ध्यान में रखकर ही तय होती हैं। उन्होंने तो मालती को अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन उपलब्धि तक कह डाला था, और भला कोई क्यों न कहे!

बात सिर्फ प्रियंका की नहीं है, निक जोनस ने भी कई इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र किया है कि वे और प्रियंका चाहते हैं कि उनकी बेटी दोनों परिवारों की संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़ी रहे। पीपल मैगजीन से बातचीत में निक ने बताया था कि मालती की परवरिश में भारतीय और अमेरिकी, दोनों ही संस्कृतियों की खास परंपराओं को शामिल करना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे में, प्रियंका का मालती को गायत्री मंत्र सिखाने वाला यह वायरल वीडियो इसी फैमिली फिलॉसफी की एक प्यारी सी झलक है। अब देखना ये है कि मालती और क्या-क्या नए संस्कार सीखकर हमें सरप्राइज देती हैं!