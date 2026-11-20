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ये बात अब पक्की हो गई है, यार! फैंस की सारी दुआएं रंग लाई हैं और सबका चहेता शो 'पंचायत' अपने पांचवें सीजन के साथ वापस आ रहा है. प्राइम वीडियो पर 3 दिसंबर, 2026 को ये सीरीज प्रीमियर होगी, जिसके बाद हम फिर से फुलेरा गांव और अपने प्यारे सचिव जी के साथ हंसने-रोने को तैयार हो जाएंगे.

इस नए सीजन में एक बार फिर गांव की वही देसी उठापटक, हल्के-फुल्के हँसी-मजाक और कुछ इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से ये शो हमारे दिलों में बस गया है. लेकिन इस बार मामला थोड़ा और गर्म है! फुलेरा को एक नया मुखिया मिल गया है और अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है: प्रधानपति बनकर बनराकस ने क्या धमाकेदार प्लान बनाए हैं? क्या वो वाकई गांव की किस्मत बदल देगा, या बस बड़े-बड़े वादे करके दिखावा ही चलेगा?

सत्ता में आए इस बदलाव से फुलेरा में नई दुश्मनियाँ और समीकरण बदलेंगे, तो समझ जाओ, ड्रामा और बवाल तो होना ही है. द वायरल फीवर (TVF) ने इस सीरीज का निर्माण किया है और दीपक कुमार मिश्रा ही इसके डायरेक्टर हैं. साथ ही, सीरीज को दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार ने मिलकर रचा है.

और हाँ, अपनी पूरी पुरानी टीम वापस आ रही है! जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवर, फैसल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक – सब अपने-अपने आइकॉनिक किरदारों में फिर से धमाल मचाने वाले हैं.

प्राइम वीडियो इंडिया के SVOD कंटेंट एक्विजिशन के डायरेक्टर और हेड मनीष मेंघानी ने कहा कि "पंचायत" जैसी कहानियाँ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं. उन्होंने कहा कि पिछले चार सीज़न में फुलेरा और वहां के लोगों ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है. उन्होंने इस बात पर भी गर्व जताया कि यह भारत की सबसे सफल और लोकप्रिय सीरीज में से एक है, जो अब पांचवें सीजन के साथ लौट रही है.

TVF के प्रेसिडेंट विजय कोशी ने भी कहा कि "पंचायत" उनके लिए सिर्फ एक सीरीज नहीं रही है, बल्कि फुलेरा और उसके किरदारों को दर्शकों से बेइंतहा प्यार मिला है. कोशी ने यह भी बताया कि सीजन 5 में गांव में नई चुनौतियाँ, बदलते रिश्ते और ऐसे ट्विस्ट्स आने वाले हैं जो कहानी में नए रंग भरेंगे.

मजेदार बात ये है कि 'पंचायत' उन चुनिंदा दो इंडियन शोज में से एक है, जिसने OTT पर पांचवें सीजन तक का सफर तय किया है. ये वाकई एक बड़ी अचीवमेंट है, और इसके लिए प्राइम वीडियो का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है.

तो अब 3 दिसंबर, 2026 का इंतजार है! देखते हैं, इस बार फुलेरा के गांव में कौन सा नया लोचा होता है और सचिव जी कैसे इससे निपटते हैं. आपका फेवरिट मोमेंट कौन सा है पिछले सीजन्स का?