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जेन ज़ी के चहेते इंफ्लुएंसर्स में से एक, वृद्धि पटवा ने बहुत कम उम्र में ही अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी. उनका सफ़र यूट्यूब से शुरू हुआ और देखते ही देखते उन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग जगह बना ली. कौन सोच सकता था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े मज़ेदार वीडियोज़ इतने वायरल हो जाएंगे! स्नैपचैट पर उनके डेली लाइफ के वीडियोज़ ने तो मानो आग ही लगा दी और उन्हें जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली.

आज वृद्धि पटवा सिर्फ़ फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से जुड़े टिप्स और कंटेंट तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अब उन्होंने रियलिटी शो की दुनिया में भी धमाकेदार एंट्री कर ली है. इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल करना, सच में कमाल की बात है. ये दिखाता है कि अगर हुनर और जुनून हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है.