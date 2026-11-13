सूर्या की 'सीन' ने मचाया धमाल, 100 करोड़ के क्लब में एंट्री! 'जेलर 2' का खेल हुआ खराब

फ़िल्म

पिछले दिनों कॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का जबरदस्त बोलबाला देखने को मिल रहा था. यह 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन चुकी है और 800 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म होने का रिकॉर्ड भी इसके नाम है. लेकिन, जब से सूर्या की फिल्म 'सीन' रिलीज हुई है, इसने 'जेलर 2' का सारा खेल खराब कर दिया है.

बुधवार, 11 नवंबर 2026 को कॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर 'सीन' का जलवा कायम रहा. फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में धमाकेदार एंट्री मारी. 'सीन' का पहले दिन का कलेक्शन 19.15 करोड़ था, दूसरे दिन इसने 20.35 करोड़ और तीसरे दिन 23.65 करोड़ का बिजनेस किया था.

फिल्म की कमाई में गिरावट भी आई, पहले सोमवार को 9.5% की कमी के बाद 21.40 करोड़ का कलेक्शन रहा, और पांचवें दिन 40.0% की गिरावट के साथ 12.85 करोड़ कमाए थे. अब बुधवार रात 10.30 बजे तक 'सीन' ने 7.45 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 104.85 करोड़ हो गया है. बुधवार को फिल्म की ऑक्यूपेंसी 29.9% रही.

वहीं, 'जेलर 2' को रिलीज हुए अब 28 दिन हो चुके हैं. फिल्म ने पहले दिन 59.70 करोड़ का धमाकेदार बिजनेस किया था और पहले हफ्ते में कुल 334.35 करोड़ का कारोबार किया. दूसरे हफ्ते में 95.55 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 37.75 करोड़ का कलेक्शन रहा.

चौथे हफ्ते में 'जेलर 2' की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली है. 23वें दिन 60 लाख, 24वें दिन 1 करोड़, 25वें दिन 1.15 करोड़, 26वें दिन 1.25 करोड़ और 27वें दिन 88 लाख का बिजनेस हुआ था. बुधवार, 11 नवंबर 2026 को रात 10.30 बजे तक फिल्म ने सिर्फ 28 लाख कमाए हैं, जिसके बाद 'जेलर 2' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 472.81 करोड़ पहुंच गया है. बुधवार को इसकी ऑक्यूपेंसी 25.0% रही.

तो भैया, बॉक्स ऑफिस का गेम कभी भी पलट सकता है, चाहे सुपरस्टार कोई भी हो. अब बताओ, कौन जीतेगा इस रेस में – सीन या जेलर 2 का पुराना जलवा?