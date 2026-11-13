शाहरुख खान और गौरी के नाम का जादू: दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही सोल्ड आउट!

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दुबई में शाहरुख खान के नाम पर बन रहा एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जिसकी पेंटहाउस डिज़ाइनिंग गौरी खान ने की है, लॉन्चिंग के दिन पेंटहाउस की पूरी इन्वेंट्री बिक गई! भाई साहब, इसे कहते हैं 'सेलेब्रिटी' के नाम का असर! ये कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इसमें ₹50 करोड़ तक के आलीशान पेंटहाउस भी शामिल हैं, जो लॉन्चिंग के दिन, यानी 11 नवंबर, 2026 को ही 'सोल्ड आउट' हो गए। आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा पेंटहाउस कौन खरीदेगा, लेकिन लॉन्चिंग के दिन ही सारी इन्वेंट्री बिक गई।

यह शानदार प्रोजेक्ट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई मैरीटाइम सिटी में बन रहा है और इसका नाम 'Shahrukhz Residences by Danube' है। ये 63 मंज़िल की ऊँची इमारत है, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर वन बीएचके, टू बीएचके और थ्री बीएचके अपार्टमेंट तक हैं। पर असली 'गेम चेंजर' तो इसके शुरुआती दस फ्लोर पर बने पेंटहाउस हैं। ये पेंटहाउस बाकी अपार्टमेंट से कहीं ज़्यादा बड़े, बेहद आलीशान और हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। सोचो ज़रा, यहाँ क्या शाही फीलिंग आती होगी!

डेन्यूब प्रॉपर्टी से मिली जानकारी के मुताबिक, शाहरुख्ज़ रेसिडेंस में बन रहे इन प्रीमियम पेंटहाउस की कीमत 40 से 50 करोड़ रुपये के बीच है। इनकी डिज़ाइनिंग की ज़िम्मेदारी किंग खान की पत्नी गौरी खान को मिली है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके 'स्टाइल' का जादू चला है। शायद इन पेंटहाउसों में शाहरुख खान का भी पेंटहाउस हो, इसलिए दुनिया भर के अमीर इसमें पैसे लगा रहे हैं। तभी तो, 11 नवंबर, 2026 को इसकी लॉन्चिंग हुई और उसी दिन पेंटहाउस की पूरी की पूरी इन्वेंट्री चट से बिक गई।

डेन्यूब प्रॉपर्टी के फाउंडर और चेयरमैन, रिजवान साजन ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उनके मुताबिक, दुबई के इस 'आइकोनिक रेसिडेंशियल एड्रेस' के पेंटहाउस की सारी इन्वेंट्री लॉन्चिंग के डेट में ही खत्म हो गई। रिजवान साजन कहते हैं कि 'Shahrukhz Residences' सिर्फ ईंट-गारे का मकान नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़ कर है। इस प्रोजेक्ट में आपको 360 डिग्री वॉटरफ्रंट का शानदार लोकेशन मिलेगा, मतलब कि आप जिधर से भी देखेंगे, उधर ही आपको समंदर की खूबसूरत लहरें दिखाई देंगी। इसलिए इसके पेंटहाउस को खरीदारों ने हाथों-हाथ लिया।

अब बात करते हैं थोड़ी "किफायती" ऑप्शंस की। इस प्रोजेक्ट में फ्लैट की शुरुआत स्टूडियो अपार्टमेंट से है, जिसकी कीमत भी करीब पाँच करोड़ रुपये (1.65 AED) है। लेकिन डेन्यूब का 30:70 पेमेंट प्लान इसे काफी आकर्षक बना देता है। इसमें आपको बुकिंग और कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान सिर्फ 30 फ़ीसदी राशि देनी होती है, और बाकी 70 फ़ीसदी राशि फ्लैट हैंडओवर करते वक्त चुकानी होती है। रिजवान साजन ने तो ये भी बताया कि इस प्रोजेक्ट का सबसे सस्ता मकान लेने वाले को भी दुबई का 'गोल्डन वीज़ा' मिल सकता है। ये तो हुई डील वाली बात!

तो पेंटहाउस क्या होता है? ये किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एक बेहद आलीशान, विशाल और ख़ास तरह का अपार्टमेंट या फ्लैट होता है। इसकी कुछ ख़ासियतें हैं: ये बिल्डिंग के प्रीमियम फ्लोर पर होता है, जहाँ से पूरे शहर का मनोरम और खुला नज़ारा दिखता है। इसका आकार सामान्य 3BHK या 4BHK फ्लैट्स से काफी बड़ा और ज़्यादा खुला होता है। अक्सर इसमें प्राइवेट लिफ्ट, निजी स्विमिंग पूल, ओपन टेरेस (खुली छत), निजी गार्डन और खास बैठने की जगह जैसी लग्ज़री सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही, इसका इंटीरियर डिज़ाइन भी मालिक की पसंद के हिसाब से 'कस्टमाइज़' किया जा सकता है। और हाँ, पूरी इमारत में ऐसे गिनती के पेंटहाउस होते हैं, इसलिए यहाँ दूसरे फ्लैटों के मुकाबले ज़्यादा शांति और प्राइवेसी मिलती है। अब बताओ, शाहरुख और गौरी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कितना 'शानदार' निकला, है ना?