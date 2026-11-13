कृष्णा अभिषेक का घर, दिखावे से दूर, मस्ती और देसीपन से भरपूर!

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टीवी और कॉमेडी की दुनिया के स्टार कृष्णा अभिषेक अपनी धांसू कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. पर्दे पर उनका अंदाज़ जितना मस्तीभरा और रंगीन होता है, उनके घर की झलक भी कुछ वैसी ही मिली है. हाल ही में मशहूर अभिनेत्री और टीवी पर्सनैलिटी अर्चना पूरन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कृष्णा अभिषेक के घर का पूरा टूर कराया था.

6 नवंबर को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कृष्णा की पत्नी, अभिनेत्री कश्मीरा शाह के साथ उनके परिवार की निजी दुनिया देखने को मिली. आम तौर पर बॉलीवुड और टीवी सितारों के घरों में हमें सफेद रंग, महंगे फर्नीचर और बेहद सलीके से सजाए गए इंटीरियर देखने को मिलते हैं, लेकिन कृष्णा का घर इन सब से काफी अलग है. यहां आधुनिकता के साथ देसी अंदाज़, रंगों और निजी पसंद का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. साफ है कि इस कपल ने इसे किसी दिखावे के बजाय अपनी पसंद, आराम और परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया है. कृष्णा और कश्मीरा अपने जुड़वां बेटों के साथ इसी प्यारे से घर में रहते हैं.

देसी स्टाइल वाला मॉडर्न घर

कृष्णा के घर में दाखिल होते ही सबसे पहले नज़र बड़े और रोशनी से भरे लिविंग रूम पर जाती है. यहां बड़ी-बड़ी खिड़कियां हैं, जिनसे दिनभर प्राकृतिक रोशनी और ताज़ी हवा आती रहती है. इस घर का लुक किसी मॉडर्न कैफे या लॉफ्ट जैसा लगता है. एक बात जो इसे सबसे अलग बनाती है, वो हैं कमरे की दीवारों पर लाल रंग की एक्सपोज्ड ब्रिक टेक्सचर फिनिश, जो पूरे इंटीरियर को एक अलग पहचान देती है. इन दीवारों के सामने ग्रे रंग के आरामदायक सोफे रखे हैं, जिनके साथ एक चमकदार लाल सोफा भी है जो पूरे माहौल में जान डाल देता है. सोफों के बीच में ग्लास टेबल है और सामने एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी लगा है. ये जगह परिवार के साथ फिल्म देखने और टाइम बिताने के लिए एकदम परफेक्ट लगती है.

लिविंग एरिया के पास ही डाइनिंग टेबल भी रखी गई है. कमरे की सजावट में कई दिलचस्प चीज़ें शामिल हैं. एक दीवार पर बड़े शहर का नज़ारा दिखाने वाला वॉलपेपर लगाया गया है, जो वाकई कैफे जैसा माहौल बनाता है. वहीं, लाल ईंटों वाली दीवार पर सांता मोनिका का स्ट्रीट साइन, छोटी खिलौना कारें, मज़ेदार कोट्स वाले फ्रेम और कई तरह की सजावटी चीज़ें रखी गई हैं. घर का यह हिस्सा कृष्णा के चुलबुले और मस्तीभरे स्वभाव की पूरी झलक देता है. और हां, घर में एक दीवार ऐसी भी है, जिस पर आधा-अधूरा प्लास्टर ही किया गया है! इसी दीवार पर AC लगा नज़र आता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो प्लास्टर गिर रहा हो. पर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कृष्णा ने जानबूझकर इस हिस्से को 'रॉ' रखा है. अब इसे कहते हैं 'अपना स्टाइल!'

किचन की सादगी और कृष्णा का फैशनेबल वॉर्डरोब

लिविंग रूम के ठीक पास घर का किचन है, जिसका लुक बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है. यहां मैट ब्लैक कैबिनेट्स, आधुनिक बिल्ट-इन उपकरण और करीने से रखे कांच के स्टोरेज जार दिखाई देते हैं. किचन को बेहद साफ-सुथरे और मिनिमल अंदाज़ में डिज़ाइन किया गया है. जहां लिविंग रूम में रंगों और टेक्सचर का खुलकर इस्तेमाल हुआ है, वहीं किचन में सादगी को पहली प्राथमिकता दी गई है. मगर पूरे घर में सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है कृष्णा का वॉक-इन वॉर्डरोब, जो किसी फैशन स्टोर से कम नहीं लगता.

यहां फर्श से छत तक बने स्टोरेज यूनिट्स में उनके कपड़े, डिज़ाइनर जूते और स्टाइलिश जैकेट्स करीने से रखे हुए हैं. उनके कलेक्शन में कई महंगे और आकर्षक आउटफिट्स शामिल हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपये तक बताई गई है. कृष्णा के कपड़ों का चुनाव भी उनके व्यक्तित्व की तरह ही रंगीन और अलग अंदाज़ वाला है. चमकीले रंगों से लेकर फंकी डिज़ाइन तक, हर तरह के कपड़े यहां देखने को मिलते हैं. देखकर लगता है कि कृष्णा अपने स्टाइल को लेकर कोई समझौता नहीं करते.

बच्चों का कोना और शांति वाला मंदिर

घर के बेडरूम को सजाने में भी दिखावे के बजाय आराम का पूरा ध्यान रखा गया है. मास्टर बेडरूम में एक आरामदायक बेड और बड़ी टीवी स्क्रीन है. वहीं, कृष्णा और कश्मीरा के जुड़वां बेटों के लिए एक अलग कमरा तैयार किया गया है. इस कमरे में बंक बेड, हल्के डिज़ाइन वाला वॉलपेपर, प्रिंटेड पर्दे और बच्चों के ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं. इसकी सजावट देखकर लगता है कि यह कमरा बच्चों के खेलने और मस्ती करने के लिए ही बना है, न कि सिर्फ तस्वीरों में सुंदर दिखने के लिए. घर का एक और खास हिस्सा मंदिर है. इसे गर्म रोशनी से सजाया गया है और यहां अलग-अलग देवी-देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं. यह कोना पूरे घर के शोर-शराबे और रंगीन माहौल के बीच शांति का एहसास कराता है.

तो कैसी लगी कृष्णा अभिषेक की घर की ये अनोखी झलक? क्या आपका घर भी ऐसा ही 'दिल से' सजा हुआ है?