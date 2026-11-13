रामायण में रावण के नाना बने चेतन हंसराज, उनका 'राक्षसी' मेकओवर देख आप भी हो जाएंगे भौचक्के!

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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के पहले पार्ट के रिलीज होने के बाद इसके किरदारों को लेकर खूब चर्चा हो रही है. इसी बीच टीवी सीरियल 'कहानी घर घर की' फेम एक्टर चेतन हंसराज ने अपने कैरेक्टर राजा माली की कुछ ऐसी झलकियां दिखाई हैं, जिन्हें देखकर फैंस भी हैरान रह जाएंगे. भाई, ये सिर्फ मेकओवर नहीं, पूरा कायापलट है!

फिल्म में चेतन हंसराज ने रावण के नाना राजा माली का किरदार निभाया है. पर्दे पर भले ही उनका ये 'खूंखार' रूप कुछ मिनटों के लिए ही दिखेगा, लेकिन इसे तैयार करने के पीछे एक्टर ने जो मेहनत की है, वो वाकई देखने लायक है. खुद चेतन ने सोशल मीडिया पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कहानी बताई है. सोचो, राजा माली बनने के लिए उन्हें हर दिन करीब चार घंटे मेकअप चेयर पर बैठना पड़ता था! हम तो अपनी गाड़ी में चार घंटे बिना एसी के नहीं बैठ पाते, यहां बंदा प्रोस्थेटिक मेकअप करवा रहा था!

मशहूर मेकअप आर्टिस्ट वर्जीनिया होम्स और उनकी टीम ने प्रोस्थेटिक मेकअप के जरिए चेतन के चेहरे को एक खतरनाक राक्षस का रूप दिया. चेहरे पर एक-एक परत और बारीकी से काम करके रावण के नाना का प्राचीन और डरावना लुक तैयार किया गया था. चेतन ने बताया कि ये सिर्फ मेकअप का खेल नहीं था, बल्कि किरदार में पूरी तरह ढलने की चुनौती भी थी. उन्होंने अपनी टीम की जमकर तारीफ की और कहा कि इसी मेहनत ने फिल्म की शुरुआत को इतना शानदार और प्रभावशाली बनाने में मदद की.

चेतन ने फिल्म के शूटिंग सेट की झलक भी दिखाई है और बताया कि करीब 1500 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें 'वॉल्यूम' यानी खास तरह के वर्चुअल प्रोडक्शन सेट पर काम करना पड़ा था. हाथों में भारी-भरकम कुल्हाड़ियां लेकर राजा माली के अंदाज में खुद को ढालना उनके लिए एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था. एक्टर के मुताबिक, ब्लू स्क्रीन के सामने एक्टिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता. वहां आसपास असली दुनिया नहीं होती, इसलिए कलाकार को अपने दिमाग में ही पूरा माहौल तैयार करना पड़ता है, जिसे बाद में वीएफएक्स की मदद से पर्दे पर उतारा जाता है.

उन्होंने अपने एक और पोस्ट में बताया कि इस किरदार को बनाने में महीनों की मेहनत लगी. हॉलीवुड के मशहूर एक्शन और मूवमेंट कोच टेरी नोटरी ने परफॉर्मेंस कैप्चर के दौरान चेतन की शारीरिक क्षमताओं पर काम कराया. चेतन ने कहा कि राजा माली को पर्दे पर जीवंत करने के लिए उन्होंने अपना पूरा दिल और जी-जान लगा दी है. उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा बनने से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी. चेतन का कहना है, "यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है." वाकई, इतनी मेहनत के बाद तो हम भी कहेंगे कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, पूरा आर्ट है! क्या आप भी चेतन के इस नए रूप को देखने के लिए एक्साइटेड हैं?