भोजपुरी सितारों पर चढ़ा छठ का रंग, अक्षरा सिंह से मनीषा रानी तक ने दिखाई छठी मैया में आस्था

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बिहार का महापर्व छठ शुरू होने वाला है, और इसकी धूम अभी से दिखने लगी है! जैसे ही छठ महापर्व का नाम आता है, घाटों पर पारंपरिक छठ गीत गूंजने लगते हैं। इसी माहौल के बीच, हमारे भोजपुरी सितारे भी छठ के रंग में सराबोर नज़र आ रहे हैं। यह चार दिनों तक चलने वाला त्योहार आस्था, शक्ति और लोकपरंपरा का एक अनूठा संगम है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है।

भोजपुरी संगीत ने वाकई छठ महापर्व को पूरे भारत में एक नई पहचान दी है। हर साल अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे सितारों के छठ गीत इस त्योहार के उत्साह को और बढ़ा देते हैं। और इस बार इंटरनेट सेंसेशन मनीषा रानी भी छठी मैया की भक्ति और परंपराओं से अपना गहरा जुड़ाव दिखा रही हैं।

सबसे पहले बात करते हैं भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की, जो छठ के मौके पर पारंपरिक अंदाज में कहर ढा रही हैं! छठ पूजा के लिए उन्होंने जो लुक अपनाया है, उसमें वह पीली और ऑरेंज साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। उनका पूरा लुक ऐसा है, मानो किसी नई-नवेली दुल्हन ने छठ के लिए खुद को तैयार किया हो, हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा है! अक्षरा ने अपने इंस्टाग्राम पर छठ से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर लग रहा है कि उन्होंने इस खास मौके के लिए खूब तैयारी की है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने दिल छू लेने वाली बात लिखी है, "साल भर का इंतज़ार, छठी मैया के आने की बहार।" उनका ये कैप्शन सुनकर ही छठ की खुशबू आने लगती है!

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी भला कैसे पीछे रहते! वह भी छठी मैया की भक्ति में पूरी तरह से लीन दिख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने नए छठ गीत से जुड़ा एक धमाकेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, । इस गाने का नाम 'अरघिया चढ़ाईब हो छठी मईया के' बताया जा रहा है, और यह उनकी फिल्म 'सइयां अरब गईलें ना 2' में नज़र आएगा। खेसारी भईया का जोश और भक्ति से भरा ये गाना सुनकर तो लग रहा है कि इस बार छठ पूजा के पंडालों में सिर्फ इसी की धुन सुनाई देगी। क्या पता, ये गाना उनके पिछले छठ गीतों का भी रिकॉर्ड तोड़ दे!

वहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस ओटीटी की जानदार कंटेस्टेंट मनीषा रानी ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर छठ पूजा की कुछ बेहद प्यारी झलकियां शेयर की हैं। उनके फैंस मनीषा के इस ट्रेडिशनल अवतार को देखकर तो खुशी से झूम उठे हैं। एक वीडियो में मनीषा रानी बड़े ही भावुक अंदाज में छठी मैया को अर्घ्य देते हुए दिख रही हैं, जो उनकी सच्ची श्रद्धा और परंपराओं के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है। इस वीडियो में पावर स्टार पवन सिंह के ब्लॉकबस्टर छठ गीत 'जोड़े जोड़े फलवा' का इस्तेमाल किया गया है, जिसने वीडियो में और चार चांद लगा दिए हैं। मनीषा रानी ने इस वीडियो के साथ 'जय छठी मैया' का कैप्शन दिया है, जो उनकी आस्था को बखूबी बयां करता है।

बिहार, झारखंड और पूर्वांचल का ये महापर्व हर बार की तरह इस बार भी ढेर सारी खुशियां और भक्ति लेकर आ रहा है। आप भी तैयार हैं ना इस महापर्व को धूमधाम से मनाने के लिए?