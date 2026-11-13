छोटे शहर का कमाल: शेखपुरा के रवि शर्मा ने 'रामायण' के लिए घर बैठे रची जादुई दुनिया!

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रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायण' के पीछे की एक खास कहानी सामने आई है।

शेखपुरा के रहने वाले रवि शर्मा ने इस मेगा प्रोजेक्ट के विजुअल ग्राफिक्स कंपोज किए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने इसका काफी काम अपने घर से ही किया! जी हाँ, बिहार के शेखपुरा में बैठकर रवि ने फिल्म 'रामायण' के लिए जादुई दुनिया तैयार कर दी.

रवि ने बताया कि छठ पूजा के मौके पर जब वे घर आए थे, तब बताया कि वे शेखपुरा में रहकर भी फिल्म के काम से जुड़े रहे. उन्हें शूटिंग के फुटेज ऑनलाइन मिल जाते थे, और वे यहीं से ग्राफिक्स कंपोजिशन का काम पूरा करके ऑनलाइन ही भेज देते थे. यानी, टैलेंट को लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती!

यह कोई उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है. 40 साल के रवि शर्मा पिछले एक दशक से मुंबई सिनेमा में विजुअल ग्राफिक्स कंपोजर के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने 'रामायण' के अलावा 'कल्कि' और 'ब्रह्मास्त्र' जैसी कई और बड़ी हिंदी फिल्मों में भी अपना योगदान दिया है.

रवि, शेखपुरा के खांडपर निवासी पेंटर अर्जुन शर्मा के बेटे हैं. पटना से ग्राफिक्स कंपोजिंग में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने मुंबई में लंबा प्रशिक्षण लिया. उनकी ये कहानी दिखाती है कि अगर आप में हुनर है और काम करने का जज़्बा है, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता.

तो अगली बार जब कोई कहे कि बड़े काम के लिए बड़े शहर जाना ज़रूरी है, तो रवि शर्मा की कहानी याद दिला देना!