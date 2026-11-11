सूर्या की 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गर्दा, 'बिगिल' को भी पछाड़ा!

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सूर्या की लेटेस्ट फिल्म 'सीन' ने तो बॉक्स ऑफिस पर सच में गर्दा उड़ा दिया है! 6 नवंबर को रिलीज हुई जीतू माधवन की इस डायरेक्टोरियल ने रिलीज के बाद से ही लगातार जबरदस्त कमाई की है, और क्या कहें, इसने तो कई पुराने रिकॉर्ड्स को भी पानी पिला दिया है.

अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो, 'सीन' ने चौथे दिन 21.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और ग्रॉस कलेक्शन 24.85 करोड़ रहा. 65.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी और 5,801 शोज के साथ, फिल्म ने तमिल में 17.90 करोड़ और तेलुगू में 3.50 करोड़ कमाए. भाई साहब, पब्लिक तो दीवानी हो रखी है!

यहीं नहीं रुकती कहानी! 'सीन' कॉलीवुड (तमिल सिनेमा) में पहले सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आ गई है. और हाँ, इसने 'बिगिल' को भी पीछे छोड़ दिया है. अब बताओ, ये कोई छोटी बात है क्या? 'करुप्पु' और 'विश्वनाथ एंड संस' के बाद 'सीन' ने अपनी जगह बना ली है, और लग रहा है ये तो अभी बस शुरुआत है.

सिर्फ देश में ही नहीं, दुनियाभर में भी 'सीन' का जलवा कायम है. फिल्म ने अब तक कुल 84.55 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 149.55 करोड़ तक पहुँच गई है. ये तो कमाल ही हो गया! नॉर्थ अमेरिका में भी 'सीन' ने डंका बजाया है – ये सूर्या की चौथी ऐसी फिल्म बन गई है जिसने मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए हैं. मतलब, विदेशों में भी सूर्या का जादू चल रहा है!

रविवार को भी फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बनाया. इसके तमिल वर्जन ने सिर्फ तीन दिनों में 50 करोड़ नेट कमाई का आंकड़ा पार कर लिया. कुल मिलाकर तीन दिन में 52.15 करोड़ नेट का कलेक्शन हुआ. ये स्पीड तो 2026 में आई सूर्या की एक और ब्लॉकबस्टर 'करुप्पु' जितनी ही है. 'विश्वनाथ एंड संस' को यही आंकड़ा छूने में नौ दिन लग गए थे! मतलब 'सीन' ने तो सबको पछाड़ दिया.

फिल्म में सूर्या डीएसपी इनबराज के दमदार रोल में हैं, तो वहीं नाजरिया नाजिम फीमेल लीड माया बनकर कमाल कर रही हैं. नस्लेन के. गफूर, लाल और आनंदराज भी अपने किरदारों में खूब जमे हैं. फिल्म का म्यूजिक सुशिन श्याम ने दिया है, और इसके प्रोड्यूसर्स कोई और नहीं, बल्कि खुद ज्योतिका और सूर्या हैं. तो अब समझ आया कि फिल्म इतनी कमाल क्यों है?

2 घंटे 29 मिनट की ये फिल्म, जिसे UA16+ सर्टिफिकेट मिला है, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. सूर्या और टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट दमदार हो, तो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड टूटने से कोई नहीं रोक सकता. अब देखते हैं, 'सीन' और कितने रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रचती है! क्या कहते हो, तुम कब देखने जा रहे हो ये फिल्म?