दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया की इमारत में आग, जान बचाने के बाद गार्ड की मौत से सदमे में कपल

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दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया, टीवी के वो प्यारे कपल हैं जिनकी जोड़ी 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर बनी और शादी के बाद भी फैन्स के दिलों पर राज करती है।

टीवी इंडस्ट्री के पावर कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने हाल ही में अपने फैन्स के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना शेयर की है। दिवाली से ठीक एक रात पहले उनकी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। इस भयावह हादसे में दिव्यांका, विवेक, उनके पांच महीने के जुड़वां बेटे, परिवार और स्टाफ सब आनन-फानन में अपनी जान बचाकर सुरक्षित बाहर निकल पाए। लेकिन इस घटना का एक दुखद पहलू भी है – उनकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें वे प्यार से धनपत अंकल कहती थीं, उनका निधन हो गया।

आग की लपटों से बचने की कहानी

दिव्यांका ने मंगलवार, 10 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम पर तीन वीडियो और एक लंबा नोट शेयर करके इस पूरी भयावह रात का हाल बताया। इन वीडियोज़ में आग की लपटें, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और धनपत अंकल की एक झलक भी दिखाई दे रही है। दिव्यांका ने बताया कि यह हादसा विवेक दहिया के जन्मदिन, 8 नवंबर, की रात हुआ था। उस शाम उनके परिवार का बाहर जाने का प्लान था, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका कार्यक्रम टलता रहा। इसी वजह से, जब आग लगी, तब वे घर पर ही मौजूद थे और समय रहते खतरे को भांप गए, जिससे सब सुरक्षित बाहर निकल पाए।

पहले तो दिव्यांका और विवेक को लगा कि वे बस एक डरावनी याद और कुछ सामान के नुकसान के साथ बच गए हैं। लेकिन फिर उन्हें धनपत अंकल के निधन के बारे में पता चला। दिव्यांका ने अपने नोट में लिखा कि विवेक और उनके लिए इस खबर को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। दोस्त के घर रुके हुए भी वे प्रार्थना कर रहे थे कि काश यह सच न हो।

धनपत अंकल को दी भावुक श्रद्धांजलि

दिव्यांका ने अपने नोट में धनपत अंकल के लिए बेहद भावुक शब्द लिखे। उन्होंने बताया कि जब वे अपने नवजात बेटों को अस्पताल से घर लाई थीं, तो उनका स्वागत करने और आशीर्वाद देने वालों में धनपत अंकल सबसे पहले थे। दिव्यांका ने लिखा कि कुछ नुकसान अपने पीछे ऐसी खामोशी छोड़ जाते हैं जो कभी दूर नहीं होती।

थम सी गई थी पूरी विंग और घरों की रोशनी

दिवाली आते-आते बिल्डिंग में बिजली वापस आ गई और दिवाली के अगले दिन सुरक्षा जांच के बाद गैस सप्लाई और लिफ्ट भी चालू हो गए। लेकिन इसके बावजूद, दिव्यांका ने बताया कि हालात पहले जैसे सामान्य नहीं हुए। उन्होंने लिखा कि पूरी विंग मानो ठहर सी गई थी और ऐसा सिर्फ नुकसान की वजह से नहीं था। उनके मुताबिक एक अनमोल जान के चले जाने से दिलों में ऐसा अंधेरा छा गया जिसे कोई रोशनी दूर नहीं कर सकती।

दिव्यांका ने धनपत अंकल को सिर्फ एक गार्ड नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बताया। उन्होंने लिखा कि धनपत अंकल ऐसे इंसान थे जिन पर वे भरोसा करते थे और जिन्हें उन्होंने बच्चों के भविष्य में भी शामिल देखा था। वे बच्चों को उस नेक इंसान के बारे में बताएंगी जिसने आशीर्वाद के साथ उनका स्वागत किया था। उन्होंने लिखा, "ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे।"

जुड़वां बेटों के नाम का भी किया खुलासा

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने जुलाई 2016 में शादी की थी। शादी के 10 साल बाद उन्हें जुड़वां बच्चे हुए हैं। हाल ही में 'डबल धमाल विद पति, पत्नी और पंगा' शो में कपल ने अपने बेटों के नाम का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि बच्चों का नाम 'दैविक' और 'वैद्विक' रखा है। इससे पहले वे उन्हें प्यार से T1 और T2 बुलाते थे। दिव्यांका और विवेक पहली बार टीवी शो 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर मिले थे।

धनपत अंकल की ये याद दिव्यांका के परिवार और शायद हम सबको भी सिखा गई कि किसी के भी होने को कभी हल्के में मत लेना।