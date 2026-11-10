कियारा आडवाणी ने 'कॉफी विद करण' पर फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रेड ड्रेस में दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो!

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बॉलीवुड की गॉर्जियस और टैलेंटेड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी एक बार फिर मम्मी बनने वाली हैं! कियारा, जिनकी उम्र अभी 35 साल है, अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं और अब वो पति, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ करण जौहर के चैट शो में पहुंचीं. इस मौके पर कियारा ने अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट किया, और सच कहें तो उन्हें देखकर हम सब अवाक रह गए.

करण जौहर ने अपने पॉपुलर शो 'कॉफी विद करण' के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. ये पहला मौका है जब कियारा और सिद्धार्थ एक साथ इस शो में नजर आने वाले हैं, इसलिए उनके फैंस तो इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. प्रोमो वीडियो में इस पावर कपल को हाथों में हाथ डाले शो में एंट्री करते देखा गया. कियारा ने रेड कलर की गॉर्जियस साइड स्लिट ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन सबकी नजरें उनके बेबी बंप पर थीं. दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद यह पहली बार था जब कियारा ने पब्लिकली अपना बेबी बंप दिखाया. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ चमक रहा था.

कियारा ने रेड ड्रेस के साथ ग्लोइंग मेकअप किया हुआ था और बालों को वेवी लुक देकर खुला छोड़ा था. क्लासिक स्टड ईयररिंग्स के साथ उन्होंने अपने लुक को पूरा किया. रेड थाई-हाई साइड स्लिट ड्रेस में कियारा बेहद खूबसूरत लग रही थीं. फैंस उनकी खूबसूरती पर तो जैसे दिल ही हार बैठे हैं. सिद्धार्थ भी सूट-बूट में काफी हैंडसम लग रहे थे, जैसा कि वो हमेशा ही दिखते हैं.

शो में करण ने सिद्धार्थ और कियारा से पूछा कि क्या कोई ऐसा किरदार है जिसे वे रोलप्ले करना चाहेंगे. इस पर सिद्धार्थ ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, “हम अपना काम घर और खासकर अपने बेडरूम में नहीं लाना चाहते.” करण ने कियारा और सिद्धार्थ से यह भी पूछा कि वे कैसे ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी डेट नाइट सिर्फ डेजर्ट पर ही खत्म न हो. इस सवाल पर कियारा ने अपना बेबी बंप थामते हुए जवाब दिया, “अब बस हो गया...” जिसे सुनकर सिद्धार्थ और करण दोनों खूब हंसे. इस जवाब पर तो भई हम भी बस 'सेम कियारा, सेम' ही कह सकते हैं!

कियारा और सिद्धार्थ की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों ने सीक्रेट डेटिंग के बाद साल 2023 में एक ग्रैंड इंटिमेट वेडिंग की थी. उनकी शादी में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त-रिश्तेदार ही शामिल हुए थे. शादी के दो साल बाद, 2025 में इस प्यारे कपल ने अपनी बेटी सरायाह का वेलकम किया था. वहीं अब, 35 की उम्र में कियारा दूसरी बार मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने 7 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. अब तो सबको बस उनके नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार है. इस जोड़ी के घर फिर से खुशियां आने वाली हैं, क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम?