बच्चन परिवार की दिवाली: आराध्या-अगस्त्य ने जीता दिल, अभिषेक-ऐश्वर्या ने लूटी महफ़िल!

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दिवाली का त्योहार तो वैसे हर कोई अपने स्टाइल में मनाता है, लेकिन इस बार बच्चन परिवार की दिवाली की तस्वीरें सबकी नजरों में आईं, जब नव्या नवेली नंदा ने अपने परिवार के दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर कीं।

इन तस्वीरों में श्वेता बच्चन नंदा, अभिषेक बच्चन, अगस्त्य नंदा और आराध्या बच्चन एक साथ त्योहार मनाते नजर आए। लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो थी अगस्त्य और आराध्या की बॉन्डिंग। एक फोटो में अगस्त्य ने आराध्या को इतने प्यार से गले लगाया कि फैंस का दिल ही पिघल गया! इस क्यूट मोमेंट को देखकर तो लगा कि फेस्टिव वाइब्स पूरी ऑन हैं। वहीं, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा भी हाथों में फुलझड़ी लिए दिवाली एन्जॉय करते दिखे। क्या सीन था यार, एकदम परफेक्ट फैमिली गोल!

आउटफिट की बात करें तो, परिवार के सभी लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में कहर ढा रहे थे। नव्या ने रेड कलर का एथनिक आउटफिट पहना था, जो उन पर खूब खिल रहा था। अगस्त्य और आराध्या ऑफ-व्हाइट कलर में बेहद प्यारे लग रहे थे, मानो किसी फैरीटेल से सीधे आ गए हों। अभिषेक और श्वेता बच्चन नंदा ने भी न्यूट्रल शेड्स के ट्रेडिशनल आउटफिट चुने, जो क्लासिक और एलिगेंट लग रहे थे। नव्या ने इन तस्वीरों को 'अपने परिवार के साथ सबसे शानदार दिवाली' कैप्शन देकर शेयर किया। उनकी इस पोस्ट पर सुहाना खान ने हार्ट इमोजी भेजी, अनन्या पांडे ने लिखा, 'तुम मेरी रोशनी हो', और शनाया कपूर ने 'माय नव्लो' कहकर प्यार बरसाया।

लेकिन सेलिब्रेशन यहीं खत्म नहीं हुआ! 5 नवंबर को ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने भी मुंबई में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में एंट्री मारी। ये कपल जैसे ही हाथों में हाथ डाले पार्टी में पहुंचा, सबकी नजरें उन पर थम गईं। फोटोग्राफर्स के सामने पोज देते वक्त भी उनकी केमिस्ट्री देखने लायक थी। अभिषेक ने ब्लैक कलर का कुर्ता सेट पहना था और ऐश्वर्या रेड साड़ी में तो बस हुस्न की परी लग रही थीं। एक मोमेंट पर तो अभिषेक अपनी बेगम की तरफ देखते हुए थोड़े शर्माते हुए भी दिखे! अरे भाई, प्यार का ये इजहार देखकर कौन नहीं मुस्कुराएगा? ये दोनों अभी भी अपने रिलेशनशिप गोल्स से हमें चौंकाते रहते हैं, है ना?