अरुण गोविल ने रणबीर कपूर की ‘रामायण’ को लेकर दिया बड़ा बयान: ‘दशरथ’ का रोल क्यों नहीं करना चाहते थे?

मनोरंजन

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण' इन दिनों सिनेमाघरों में खूब धूम मचा रही है. दिवाली के बाद से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर दिया है और एक्टर्स के काम को भी खूब पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म में रामानंद सागर की आइकॉनिक 'रामायण' के राम, एक्टर अरुण गोविल ने दशरथ का किरदार निभाया है. लेकिन क्या आपको पता है कि अरुण गोविल ये रोल निभाना ही नहीं चाहते थे?

जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बात सच है. अरुण गोविल ने Variety India को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में वो दशरथ का किरदार नहीं करना चाहते थे. उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो, शुरुआत में, मैं ये रोल नहीं करना चाहता था." फिर डायरेक्टर नितेश तिवारी ने उन्हें राजी किया. अरुण गोविल ने बताया कि नितेश तिवारी अपनी 'रामायण' को रामानंद सागर की 'रामायण' से एक कनेक्शन देना चाहते थे.

रणबीर कपूर के नए राम वाले किरदार को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें दिल से नहीं स्वीकारा है और रणबीर को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. जब अरुण गोविल से उनके और रणबीर के राम किरदार की तुलना को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही नपे-तुले शब्दों में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान राम के रूप में मेरी एक्टिंग को एक पैमाना मान लिया गया है. यह आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा है. कोई भी किसी और को राम के रूप में नहीं देखना चाहता."

बात यहीं खत्म नहीं होती! अरुण गोविल ने आगे कहा, "आज भी उत्तर और मध्य भारत में, जब भी कहीं मेले या तमाशे लगते हैं और राम की तस्वीरें बिकती हैं, तो उन पर मेरा ही चेहरा होता है. इसलिए, मेरे लिए किसी दूसरे एक्टर के भगवान राम के रूप में की गई एक्टिंग पर बात करना सही नहीं लगता." भाई, बात तो सही है! जब आप खुद लीजेंड बन चुके हो, तो दूसरों पर कमेंट क्यों ही करना.

बॉक्स ऑफिस की बात करें तो, रणबीर कपूर की 'रामायण' 5 नवंबर को रिलीज हुई थी. मंगलवार, 10 नवंबर को फिल्म के रिलीज का छठा दिन था और तब तक फिल्म ने ₹393.83 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. उम्मीद थी कि मंगलवार शाम तक ये आंकड़ा ₹400 करोड़ के पार पहुंच जाएगा. आमतौर पर वीक डेज में फिल्में कमाल नहीं करतीं, लेकिन नितेश तिवारी की 'रामायण' को देखने के लिए लोग थिएटर तक खिंचे चले आ रहे हैं. नमित मल्होत्रा ने ₹4000 करोड़ के बजट में 'रामायण' के दोनों पार्ट डायरेक्ट करने की प्लानिंग की थी. उम्मीद जताई जा रही है कि बजट की वसूली हो जाएगी. अब देखते हैं, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और कितने रिकॉर्ड तोड़ती है. क्या रणबीर इस पर अपनी कोई बात रखेंगे?