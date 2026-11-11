57 की उम्र में 27 जैसे बॉबी देओल, छोड़ीं ये तीन चीज़ें और बन गए सुपर फिट!

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बॉबी देओल, जिन्हें देखकर लगता है कि भाई ने टाइम मशीन में बैठकर जवानी वापस पा ली है! 57 साल की उम्र में भी वो 27 साल के लौंडे लगते हैं, और उनके सिक्स-पैक एब्स आज भी कईयों की नींद उड़ाते हैं। कौन कहेगा कि ये 'लॉर्ड बॉबी' इतना फिट है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, सही डाइट और कड़े अनुशासन का नतीजा है।

बॉबी का मानना है कि फिटनेस सिर्फ बॉडी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इससे अंदर से खुशी और पॉजिटिविटी आती है। और भैया, उनकी बातें सुनके लगता है कि सच ही कहते होंगे! हफ्ते में करीब पांच-छह दिन जिम में पसीना बहाते हैं। एक घंटा हेवी वेट ट्रेनिंग, फिर कार्डियो, रनिंग या फंक्शनल एक्सरसाइज। वो एक ही बॉडी पार्ट पर नहीं रुकते, हर दिन अलग-अलग पर फोकस करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। स्टैमिना बढ़ाने के लिए साइकिलिंग और स्विमिंग भी करते हैं, खास तौर पर स्विमिंग के तो वो दीवाने हैं। उनका सीधा फंडा है – जिम नहीं जा रहे हो तो रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग कर लो, लेकिन कुछ न कुछ करते रहो।

अब बात आती है डाइट की, तो यहां भी बॉबी पाजी काफी स्ट्रिक्ट हैं। सुबह-सुबह नाश्ते में ओट्स, अंडे, टोस्ट और फल खा लेते हैं। लंच में एकदम घर का देसी खाना – लौकी की सब्जी (हाँ, सही सुना, अब वो लौकी खाते हैं!), बीन्स, दाल, चावल, रोटी और चिकन। स्नैक्स में बादाम दूध, केला और सेब। खास बात ये है कि वो घी और मक्खन को अपनी डाइट से दूर नहीं रखते, उनका मानना है कि किसी भी चीज़ से परहेज़ मत करो, बस लिमिट में खाओ।

पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे 'लॉर्ड बॉबी' ने पूरी तरह तौबा कर ली है। कुछ साल पहले उन्होंने चीनी और जंक फूड को अपनी लाइफ से बाहर कर दिया। हाँ, कभी-कभार टेस्ट के लिए खा लेते होंगे, लेकिन रेगुलर नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है, वो है शराब! 3-4 साल पहले ही उन्होंने शराब छोड़ दी है। सोचो, इतना बड़ा त्याग! लौकी उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो भी खाना शुरू कर दिया है। ये है डेडिकेशन!

बॉबी देओल का मानना है कि कंसिस्टेंसी काफी जरूरी है। अगर कुछ करना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वो खुद हर दिन मेहनत करते हैं और उसी हिसाब से डाइट भी बैलेंस रखते हैं। तभी तो उनका शरीर इतना फिट और हेल्दी बना हुआ है। तो भैया, खुश रहना है और पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो 'लॉर्ड बॉबी' के फिटनेस मंत्रा को अपनाना तो बनता है! क्या आप तैयार हैं इस फिटनेस चैलेंज के लिए?