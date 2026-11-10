श्रेया घोषाल का मुंबई वाला घर: फराह खान ने दिखाया, सादगी और सुकून का पूरा पैकेज!

मनोरंजन

बॉलीवुड गानों को अपनी जादुई आवाज से सजाने वाली श्रेया घोषाल का घर भी उनकी पसंद की तरह बेहद खास है. हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर श्रेया के मुंबई वाले घर का एक होम टूर वीडियो शेयर किया, . इस वीडियो में सिंगर के घर का खूबसूरत इंटीरियर देखने को मिला, जिसमें किसी भी तरह की चमक-धमक या भारी सजावट नहीं है. इसके बजाय, घर को बेहद सादे और क्लासी अंदाज में सजाया गया है, जो देखते ही दिल जीत लेता है. बेज, सफेद और लकड़ी के रंगों का इस्तेमाल घर को एक गर्मजोशी और कोजी लुक देता है, मानो हर कोने से सुकून की खुशबू आ रही हो.

बड़े शीशे वाले दरवाजे, एक खुला लिविंग एरिया और मुंबई की शानदार स्काईलाइन दिखाती बालकनी इस घर को और भी खास बनाती है.

बेफिक्र और खुलेपन का जादू

श्रेया के घर में लिविंग और डाइनिंग एरिया को अलग-अलग बंद कमरों में नहीं बांटा गया है, बल्कि दोनों जगह एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. यह ओपन कॉन्सेप्ट घर को बड़ा और हवादार दिखाता है, जिससे लगता है मानो घर में हर जगह रोशनी और हवा का बेफिक्र फ्लो है. लिविंग रूम में एक बड़ा और आरामदायक सोफा रखा है, जो देखते ही उसमें डूब जाने का मन करता है. इसके साथ लकड़ी की एक खूबसूरत कॉफी टेबल और कुछ डेकोरेटिव चीजें भी हैं, जो जगह की रौनक बढ़ाती हैं. बड़े शीशे वाले दरवाजे न सिर्फ कमरे में भरपूर रोशनी लाते हैं, बल्कि बाहर के नजारे को भी अंदर तक खींच लाते हैं. सच कहूं तो परिवार के साथ बैठकर बातें करने या दोस्तों को बुलाकर गपशप करने के लिए घर का यह हिस्सा एकदम परफेक्ट है, जहां न कोई दीवारें रोकती हैं न कोई बंदिशें.

मुंबई की पहचान, बालकनी का नजारा

अगर घर की सबसे खास जगहों में से एक की बात करें, तो वो है इसकी बड़ी बालकनी. यहां से मुंबई की ऊंची इमारतों और शहर की स्काईलाइन का एक खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा. लिविंग रूम से बालकनी तक जाने वाले बड़े शीशे के दरवाजे घर को और भी खुला दिखाते हैं, जिससे अंदर बैठे-बैठे भी बाहर का हर मूवमेंट महसूस होता है. दिन में यहां से आती नेचुरल लाइट पूरे कमरे को रोशन कर देती है, . शाम के समय जब शहर की रोशनी जगमगा उठती है, तब बालकनी में बैठकर उस नजारे का लुत्फ उठाना वाकई सुकून देने वाला लगता है. मुंबई की भागदौड़ के बीच, यह बालकनी एक शांत नखलिस्तान जैसा है, जहां बैठकर दिन भर की थकान मिटाई जा सकती है.

लकड़ी की गर्माहट और गोल फर्नीचर का आराम

श्रेया के घर में लकड़ी का इस्तेमाल कई जगह देखने को मिलता है, जो घर को एक नेचुरल और ऑर्गेनिक फील देता है. लिविंग रूम में रखी कॉफी टेबल से लेकर डाइनिंग एरिया की लंबी बेंच, लकड़ी की अलमारियां और दरवाजों का डिजाइन — हर जगह लकड़ी की गर्माहट महसूस होती है. यहां आम डाइनिंग टेबल की जगह एक खास लकड़ी की बेंच रखी गई है, जो देखने में काफी अलग और स्टाइलिश लगती है. दीवारों पर लगे सिंपल फोटो फ्रेम भी घर की खूबसूरती को और निखारते हैं, बिना किसी तामझाम के. लकड़ी के हल्के रंग और उसकी नेचुरल फिनिश घर को एक सादा लेकिन क्लासी लुक देती है, जो आंखों को बहुत भाता है.

फर्नीचर के डिजाइन पर भी इस घर में खास ध्यान दिया गया है. लिविंग रूम में रखा बड़ा आइवरी कलर का सोफा गोल शेप में है, जो बेहद आरामदायक दिखता है. इसके साथ टेराकोटा रंग की एक आरामदायक चेयर और एक गोल कॉफी टेबल रखी गई है. फर्नीचर के ये गोल डिजाइन कमरे को एक सॉफ्ट और आरामदायक लुक देते हैं, जिससे माहौल और भी सुकून भरा लगता है. यहां हर चीज को बहुत सोच-समझकर चुना गया है, ताकि घर सुंदर भी दिखे और रहने वालों को भरपूर आराम भी मिले.

संगीत का तड़का और सुकून वाली रोशनी

श्रेया घोषाल एक सिंगर हैं, तो उनके घर में संगीत से जुड़ी कोई खास चीज न हो, ऐसा कैसे हो सकता है! लिविंग एरिया में रखा एक काला पियानो पूरे इंटीरियर को एक अलग पहचान देता है. इसका सादा और क्लासी डिजाइन घर के बाकी फर्नीचर के साथ एकदम फिट बैठता है, मानो यह भी घर का एक अभिन्न हिस्सा हो. पियानो न सिर्फ उनकी संगीत से जुड़ी पहचान को दिखाता है, बल्कि घर में एक पर्सनल और कलात्मक टच भी जोड़ता है. यह बताता है कि यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक कलाकार का घर है, जहां कला और शांति एक साथ रहते हैं.

घर की खूबसूरती बढ़ाने में लाइटिंग का भी बड़ा रोल है. यहां छत में लगी लाइट्स, टेबल लैंप और डाइनिंग एरिया के ऊपर लटकी पेंडेंट लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है. इनकी रोशनी बहुत तेज नहीं है, बल्कि हल्की और सुकून देने वाली है, जिससे घर में एक आरामदायक और शांत माहौल बना रहता है. फर्श पर लगे हल्के रंग के मार्बल और उसकी खूबसूरत डिजाइन भी घर को क्लासी लुक देती है. कुल मिलाकर, श्रेया का घर दिखाता है कि बिना बहुत ज्यादा सजावट के भी घर को खूबसूरत और स्टाइलिश बनाया जा सकता है. क्यों, क्या आप भी अपने घर को ऐसे ही सादगी भरे अंदाज में सजाना चाहेंगे?