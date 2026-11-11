जब नीतू कपूर 15 की थीं: 5 प्रॉपर्टी, मर्सिडीज और बेधड़क करियर!

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नीतू सिंह ने बचपन में ही ऐसा धमाल मचाया कि सब हैरान रह जाएं! सिर्फ़ आठ साल की थीं जब उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया, और देखते ही देखते 15 साल की होते-होते वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बन गईं. सोचो ज़रा, उस उम्र में हम तो बस स्कूल के होमवर्क और दोस्तों के साथ मस्ती में लगे रहते थे, और नीतू कपूर ने तब तक इतनी कमाई कर ली थी कि उनके पास पांच प्रॉपर्टी और अपनी चमचमाती मर्सिडीज कार थी! हाल ही में एक इंटरव्यू में नीतू जी ने खुद ये बात याद करते हुए कहा, "15 साल की उम्र तक, मेरे पास लगभग पांच प्रॉपर्टी और एक मर्सिडीज थी." क्या बात है!

उन्होंने बताया कि जब उन्हें लीड रोल्स मिलने शुरू हुए, तब वो आठवीं क्लास में थीं, और उसके बाद वो कभी स्कूल वापस जा ही नहीं पाईं. यानी पढ़ाई छूटी, लेकिन करियर की रफ्तार ऐसी पकड़ी कि सीधे स्टारडम पर लैंड किया! अपनी दमदार एक्टिंग और डांस स्किल्स का क्रेडिट नीतू कपूर दिग्गज वैजयंतीमाला को देती हैं, जिनसे उन्होंने डांस ट्रेनिंग ली थी. वो कहती हैं कि उन्होंने 'दो कन्या' और 'घर घर की कहानी' में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी और भले ही कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गईं, पर कैमरे के सामने उन्हें कभी झिझक महसूस नहीं हुई. उन्हें लगता है कि इससे उन्हें बहुत मदद मिली.

पर इतने धांसू करियर को उन्होंने 21 साल की उम्र में छोड़ दिया, वो भी ऋषि कपूर से शादी करने के लिए. यह फैसला चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन नीतू कपूर ने साफ़ किया कि यह कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था. उन्होंने समझाया कि भले ही 21 की उम्र कम लगे, पर तब तक वो इतना काम कर चुकी थीं कि अब वो एक सिंपल और साधारण ज़िंदगी जीना चाहती थीं. सही कहा, काम का कोटा पूरा कर लिया था, अब थोड़ी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने की बारी थी!

शादी के बाद और अपने बच्चों, रिद्धिमा कपूर और रणबीर कपूर के जन्म के बाद, नीतू जी अपनी लाइमलाइट से दूर वाली ज़िंदगी में पूरी तरह खुश थीं. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. अपने पति ऋषि कपूर के निधन के बाद, अकेलेपन ने उन्हें वापस एक्टिंग की दुनिया में खींच लिया.

कपूर परिवार ने अपने बच्चों, रिद्धिमा और रणबीर की परवरिश पर खास ध्यान दिया. नीतू कपूर और ऋषि कपूर अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे फिल्मी चकाचौंध से दूर, एक सामान्य परवरिश पाएं. आजकल के स्टार किड्स को देखो, और फिर इनकी अपब्रिंगिंग पर नज़र डालो! उनकी बेटी रिद्धिमा ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में बताया था कि, "हम एक बहुत ही प्यार भरे माहौल में पले-बढ़े हैं. बेशक, घर में अनुशासन था, लेकिन हमारी परवरिश बिल्कुल सामान्य तरीके से हुई. हम अपने सारे काम खुद करते थे. ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम किसी 'स्टार परिवार' से आते हैं."

नीतू कपूर ने ये भी बताया कि उनके बच्चों के पास कभी अपना पर्सनल ड्राइवर नहीं था, बल्कि वो स्कूल जाने के लिए कारपूल का इस्तेमाल करते थे. उन्हें खर्च करने के लिए एक तय रकम ही मिलती थी. विदेश यात्रा पर भी वो इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे, दोस्तों के साथ रहते थे और अपार्टमेंट शेयर करते थे. ऋषि कपूर इस बात को लेकर बहुत सख्त थे कि बच्चों को पैसों की अहमियत समझ आनी चाहिए. क्या संस्कार हैं!

आज के ज़माने में जहाँ बच्चों को हर सुविधा थाली में मिलती है, नीतू कपूर और ऋषि कपूर की ये सोच वाकई कमाल की है. है ना, एक अलग ही कहानी? आजकल ऐसा कोई सोचेगा भी क्या?