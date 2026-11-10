रवि दुबे का घर या कोई डिज़ाइनर मैगज़ीन का सेट? दिवाली की सजावट ने जीता सबका दिल!

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नितेश तिवारी की मच-अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ में अपने लक्ष्मण वाले रोल से हर तरफ वाहवाही बटोर रहे एक्टर रवि दुबे इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उनकी दमदार एक्टिंग ने तो लोगों का दिल जीता ही है, लेकिन अब उनकी पर्सनल लाइफ और उनके खूबसूरत घर ने भी सबको हैरान कर दिया है.

हाल ही में दिवाली के पावन मौके पर रवि ने अपनी वाइफ सरगुन मेहता के साथ मिलकर त्योहार मनाया, जिसकी तस्वीरें खूब पसंद की जा रही हैं. वैसे तो उनका घर बेहद ग्रैंड है, लेकिन इस दिवाली उन्होंने जो सादी और मिनिमलिस्टिक सजावट की थी, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. वार्म लाइट्स, न्यूट्रल टोन्स और बिल्कुल सिंपल डेकोरेशन का उनका ये कॉम्बिनेशन घर को एक रॉयल और शांत एहसास दे रहा था. अगर आप भी अपने घर को री-डेकोरेट करने का सोच रहे हैं या कम सजावट में भी क्लासी लुक चाहते हैं, तो रवि-सरगुन के घर से आप कई शानदार आइडिया ले सकते हैं, कसम से, आपका घर भी मैगज़ीन वाला फील देगा!

आलीशान प्रवेश द्वार और रंगोली का जादू

रवि दुबे और सरगुन मेहता के घर का एंट्री गेट देखकर ही समझ आ जाता है कि अंदर कितनी लग्जरी और खूबसूरती होगी. दीवार पर सुनहरे अक्षरों में 'सौभाग्या' लिखा एक नेमप्लेट लगा है, जो उनके घर को एक शाही टच देता है. दीवार की बेज मार्बल फिनिशिंग और पास रखी मेटल कंसोल टेबल पर कमल के आकार के जलते दीये पूरे माहौल को एक अलग ही दिव्य फील दे रहे थे. गेंदे के फूलों की लड़ियां, खूबसूरत लाल रंग के दीये और हरे आर्टिफिशियल वास से सजी ये एंट्री बेहद शांत और अट्रैक्टिव लग रही थी.

दिवाली के मौके पर घर के गलियारे और सीढ़ियों के किनारों पर की गई सजावट तो मानो किसी ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग का सेट हो! फर्श के किनारे पीले गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों की एक सुंदर कतार बिछाई गई थी, जिसके बीच-बीच में रंगीन सर्कल वाली रंगोली बनी हुई थी. मिट्टी के पारंपरिक दीयों की रोशनी और आसपास जलते हुए छोटे-छोटे दीये पूरे रास्ते को जगमगा रहे थे, जिसने घर के माहौल में एक पावन और फेस्टिव चमक बिखेर दी.

सुकून भरी बालकनी और मॉडर्न लिविंग रूम

घर की बालकनी वाला हिस्सा तो बस सुकून का दूसरा नाम लग रहा था. किनारे पर लगे घने हरे-भरे पौधे और उन पर लिपटी फेयरी लाइट्स, पूरे बैकग्राउंड को रोशनी से नहला रही थीं. फर्श पर टेराकोटा टाइल्स लगी हैं और पीछे की आधुनिक दीवार मिलकर इसे एक नेचुरल और क्लासी लुक देती है. दिवाली के मौके पर फुलझड़ी की चमक और ये खुली हवा वाली जगह माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी. सोचिए, ऐसी जगह पर सुबह की चाय या रात की कॉफी पीने का मज़ा ही कुछ और होगा!

दिवाली की सजावट से हटकर अगर घर के इंटीरियर की बात करें तो लिविंग रूम बेहद स्पेशियस, ब्राइट और मॉडर्न डिज़ाइन में है. छत पर की गई जियोमैट्रिक फॉल्स सीलिंग और बेज-वाइट कलर थीम कमरे को काफी खुला-खुला लुक देती है. एक तरफ पारंपरिक लकड़ी का झूला वाला सोफा है, जो इस मॉडर्न रूम में भारतीय टच जोड़ता है. बैकग्राउंड में गणपति स्थापना के लिए फूलों और हरे-भरे पत्तों से बनी बैकड्रॉप सजावट तो बस इस कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी.

परंपरा और आधुनिकता का बेजोड़ मेल

रवि दुबे और सरगुन मेहता के घर में आपको आधुनिकता और पारंपरिक कला का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. दीवारों पर हल्के न्यूट्रल शेड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो जगह को बड़ा और रोशन दिखाता है. इसके साथ बड़ी फ्रेम वाली पेंटिंग और क्लासी सजावटी पीस बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं. वार्म लाइटें, खूबसूरत लकड़ी का फर्नीचर और झूमर जैसा लाइटिंग एलिमेंट इस कोने को बेहद शांत और प्रीमियम लुक देता है. मानो हर कोना एक कहानी कह रहा हो!

घर का एक और हिस्सा, जिसे रॉयल 'ट्रॉफी कॉर्नर' कहा जा सकता है, उनकी उपलब्धियों और मॉडर्न लिविंग स्टाइल को साफ दिखाता है. एक तरफ न्यूट्रल टोन्स, हल्के पर्दे और ताजे फूलों की सजावट घर को एक सुकून भरा और आध्यात्मिक एहसास देती है. वहीं दूसरी तरफ, लकड़ी की फ्लोरिंग, आलीशान नीली मखमली आर्मचेयर और शेल्फ पर करीने से सजाए गए अवार्ड्स इस कोने को एक रॉयल 'ट्रॉफी कॉर्नर' और एलिगेंट लुक देते हैं. क्या आप भी अपने घर में ऐसी ही सादगी भरी रॉयल सजावट ट्राई करेंगे?