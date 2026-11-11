आलिया, कैटरीना और करीना: बॉलीवुड की दिवाली, किसने क्या किया?

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दीवाली यानी रोशनी और खुशियों का त्योहार, जिसे इस साल 8 नवंबर को पूरे देश ने पूरे उत्साह के साथ मनाया। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस पर्व को अपने-अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया और सोशल मीडिया पर इसकी झलकियां फैंस के साथ शेयर कीं। हर कोई अपनों के साथ इस खास दिन को यादगार बनाने में लगा था, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अब इंटरनेट पर छाए हुए हैं।

आलिया-रणबीर और विक्की-कैटरीना की यादगार दिवाली

आलिया भट्ट ने पति रणबीर कपूर, बेटी राहा और सास नीतू कपूर के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने परिवार की पूजा करते और घर पर एक साथ वक्त बिताते हुए कुछ तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में रणबीर और नीतू के साथ, दिवंगत ऋषि कपूर की तस्वीर भी फ्रेम में दिखाई दे रही थी। आलिया ने कैप्शन में अपने चाहने वालों को दिवाली की शुभकामनाएँ दीं और उनके लिए ढेर सारे प्यार की उम्मीद जताई। रणबीर, आलिया और नीतू ने अपने 'कृष्णा राज' बंगले के बाहर मौजूद फोटोग्राफरों का भी अभिवादन किया। वे बालकनी में आकर पैप्स के लिए हाथ हिलाया और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएँ दीं।

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने भी अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की एक खास फैमिली तस्वीर शेयर की। इसमें उन्होंने अपने बेटे विहान का चेहरा पहली बार दिखाया। यह पोस्ट उनके बेटे के पहले जन्मदिन (7 नवंबर) के ठीक एक दिन बाद सामने आई थी। कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर इसे अब तक की सबसे शानदार दिवाली बताया और सभी के लिए प्यार, रोशनी और खुशियों की कामना की।

प्रियंका, करीना और सारा का फैमिली लव

प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ मनाई गई दिवाली की झलक फैंस को दिखाई। उनके इंस्टाग्राम एल्बम में परिवार के साथ बिताए गए प्यारे पल, दिवाली की शानदार डेकोरेशन, ट्रेडिशनल कपड़े और जश्न के दौरान खाए गए पकवानों की तस्वीरें शामिल थीं। पोस्ट के साथ उन्होंने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं।

करीना कपूर खान ने अपनी बहन करिश्मा कपूर और माता-पिता रणधीर व बबीता कपूर के साथ तस्वीरें साझा कीं। एक तस्वीर में उनके बेटे तैमूर को अपने नाना को गले लगाते हुए देखा गया, जो काफी प्यारा लग रहा था। इन तस्वीरों के कैप्शन में करीना ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और अपने माता-पिता की अहमियत बताई।

'उड़ता तीर' एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपने भाई इब्राहिम अली खान और मां अमृता सिंह के साथ दिवाली सेलिब्रेट की। उनके इस त्योहार के जश्न में दोस्तों ने भी शिरकत की। अपने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए सारा ने अपने फॉलोअर्स को दिवाली की बधाई दी।

सोनम, वरुण और अन्य सितारों की अनूठी दिवाली

सोनम कपूर ने अपने पति आनंद आहूजा के साथ दिवाली मनाई। सोनम ने इस दौरान एक खूबसूरत सफेद सूट पहना था। अपनी पोस्ट में उन्होंने रोमांटिक अंदाज़ जोड़ा।

वरुण धवन ने भी अपनी पत्नी नताशा दलाल और बेटी लारा के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा कीं। अभिनेता ने कॉमेडियन समय रैना के साथ भी एक तस्वीर शेयर की। वरुण ने अपने फॉलोअर्स को दिवाली की शुभकामनाएँ दीं।

सोहा अली खान और उनके परिवार ने इस साल शहर की भीड़ से दूर दिवाली मनाई। उन्होंने अपने पति कुणाल खेमू और बेटी इनाया नौमी खेमू के साथ जंगल में बिताए समय की तस्वीरें शेयर कीं। सोहा ने परिवार के इस जश्न को बहुत शांत और सुकून भरा बताया।

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति ज़हीर इकबाल के साथ कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें पिछले कुछ दिनों में दोस्तों के साथ मनाए गए उनके दिवाली सेलिब्रेशन की झलक देखने को मिली। अभिनेत्री ने कैप्शन में इसे प्यार और रोशनी से भरी दिवाली बताया और सभी को दिवाली की मुबारकबाद दी।

रितेश देशमुख ने भी सोशल मीडिया पर आरती करते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। उन्होंने अपने परिवार की ओर से दिवाली की शुभकामनाओं का मैसेज भी पोस्ट किया।

तो बताओ, इन सब में से किसकी दिवाली आपको लगी सबसे ज़्यादा शानदार और दिल को छू जाने वाली?