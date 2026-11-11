अदनान सामी का एयरपोर्ट पर फूटा गुस्सा: 'इतना याराना हो गया...' और बोले- तमीज सीख लो!

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मशहूर सिंगर अदनान सामी ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर मिलने वाली 'प्रणाम सर्विस' के कामकाज पर अपनी भड़ास निकाली है. उन्होंने खुलेआम सर्विस के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने, अड़ियल और गैर-पेशेवर रवैये का आरोप लगाया है. अदनान ने बताया कि यह दूसरी बार है जब उन्हें इस सर्विस के साथ इतना बुरा अनुभव झेलना पड़ा है. अब भई, जब पैसे दे रहे हैं तो सर्विस भी तो वैसी ही मिलनी चाहिए, है ना?

देरी की मार और अधूरी जानकारी

अदनान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जो पहले ट्विटर था) पर अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा कि उनकी एअर इंडिया की फ्लाइट पूरे पांच घंटे लेट थी. Air India की फ्लाइट में 5 घंटे की देरी खुद में ही एक बड़ा ड्रामा है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. हैरानी की बात ये है कि प्रणाम सर्विस के कर्मचारियों को इस बात की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्हें ये बात एयरपोर्ट के एंट्री सिक्योरिटी चेक से गुज़रने के बाद बताई गई. सोचिए, अगर ये जानकारी पहले मिल जाती, तो अदनान को इतने लंबे और थका देने वाले इंतज़ार से बचा जा सकता था और वे आराम से अपने घर पर ही रुक सकते थे. उन्होंने ये भी बताया कि वे इस सर्विस के शुरुआती ग्राहकों में से एक हैं, फिर भी उनकी टीम को आगमन पर एक्टिवली रिसीव करने वाला कोई नहीं था, जबकि स्टाफ के फोन पर उनके आने की पुष्टि हो चुकी थी. प्रणाम सर्विस की इस लापरवाही और ढिलाई की वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर घंटों इंतज़ार करना पड़ा, जो सच में बहुत थका देने वाला था.

मोबाइल में मशगूल स्टाफ और बेतुका रवैया

अदनान का आरोप है कि उनके साथ तैनात महिला कर्मचारी का व्यवहार बेहद रूखा और बदतमीज़ाना था. वो लगातार अपने मोबाइल फोन में व्यस्त थी, जैसे कोई ज़रूरी मीटिंग छोड़कर नहीं, बल्कि किसी खास गॉसिप चैट पर बिजी हो! जब लाउंज से डिपार्चर गेट तक ले जाने का समय आया, तो वो खुद नहीं पहुंचीं. उनकी जगह एक पोर्टर को भेज दिया गया.

अदनान ने आगे बताया कि जब उस महिला कर्मचारी के बारे में पोर्टर से पूछा गया तो उसे भी कोई जानकारी नहीं थी कि मैडम कहाँ गायब हो गई हैं. उन्हें बग्गी से गेट तक ले जाया गया और वहाँ पहुँचने पर पोर्टर को उस कर्मचारी को ढूंढना पड़ा. वो मैडम एक कोने में बैठी मिलीं और हाँ, अभी भी अपने मोबाइल फोन में ही व्यस्त थीं, जमकर चैट कर रही थीं! सोचो, काम छोड़कर चैट करने में इतना मज़ा आता है? अदनान ने लिखा कि जब उन्हें फटकार लगाई गई, तब कहीं जाकर उन्होंने फोन रखा और थोड़ी देर के लिए अपना 'डिजिटल डिटॉक्स' शुरू किया.

भीड़ में रास्ता भूली और उल्टा जवाब देने वाली कर्मचारी

भीड़भाड़ वाले गेट पर भी महिला कर्मचारी की अज्ञानता साफ दिखी. वहाँ यात्रियों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता था कि फर्स्ट या बिजनेस क्लास सेक्शन से कैसे तेज़ी से गुज़रना है, जबकि वो सेक्शन उस समय पूरी तरह खाली पड़ा था. अदनान और उनके स्टाफ को खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ा. इस लापरवाही के कारण गेट पर बहुत ज़्यादा भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस 'मैडम' ने अपना होमवर्क करने की ज़हमत नहीं उठाई थी. जब उन्हें दोबारा इस लापरवाही के लिए टोका गया, तो माफी मांगने के बजाय उन्होंने उल्टा जवाब देने की कोशिश की, जिस पर उन्हें तुरंत चुप करा दिया गया. अदनान ने इस व्यवहार को बेहद खराब, निराशाजनक और पूरी तरह से गैर-पेशेवर बताया. उनका कहना है कि प्रणाम सर्विस की ऐसी एकाधिकार वाली सोच और घमंड, जो इतने पैसे लेने के बावजूद लापरवाही दिखाए, बहुत 'annoying' और अपमानजनक है.

चैटबॉट के 'याराना' जवाब से भी भड़के अदनान

अदनान की नाराजगी सिर्फ प्रणाम सर्विस के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रही, उन्हें एयरपोर्ट के चैटबॉट के 'महान' जवाब पर भी गुस्सा आया. मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से उनकी गंभीर शिकायत पर जो चैटबॉट का रटा-रटाया जवाब मिला, उसे भी उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना करार दिया. उनका कहना था कि इतनी सीरियस शिकायत पर बिना संदर्भ समझे ऐसा बना-बनाया जवाब देना उनकी परेशानी को और बढ़ाने वाला था.

उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या एयरपोर्ट और ग्राहकों का रिश्ता इतना 'याराना' हो गया है कि अब उन्हें 'अदनान' नाम से संबोधित किया जाएगा? उन्होंने तंज़ कसते हुए लिखा कि अगर कंप्यूटर के ज़रिए जवाब दिया जा सकता है, तो कम से कम यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि उनकी फ्लाइट कब थी और मामला क्या था, न कि सिर्फ एक ऑटोमेटेड मैसेज भेज दिया जाए. अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा, "कुछ तहज़ीब और तमीज़ सीखिए... हद है!"

उम्मीद है अदनान की इस भड़ास के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी और प्रणाम सर्विस अपनी 'प्रणाम' सेवा को थोड़ा और प्रणाम कर पाएंगे!