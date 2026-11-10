सुनील ग्रोवर की दिवाली: सड़कों पर फूल बेचने वालों के साथ बैठे,

मनोरंजन

दिवाली के मौके पर कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वो सड़क किनारे ज़मीन पर बैठकर फूल बेचने वाली लड़कियों के बीच नज़र आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शॉर्ट्स और एक सिंपल टी-शर्ट पहनी हुई थी, और उनके हाथों में फूल व दिवाली की सजावट का सामान भी दिख रहा था। इस सादगी भरे अंदाज़ के साथ उन्होंने सभी को दिवाली की शुभकामनाएँ दीं।

तस्वीर शेयर करते हुए सुनील ग्रोवर ने लिखा, "सभी को हैप्पी दिवाली। प्यार और रोशनी आपकी जिंदगी में आए।" हालाँकि, एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद सुनील सच में फूल बेचने लगे हैं, लेकिन असल में उन्होंने फूल बेचने वालों के साथ बैठकर बस यह तस्वीर खिंचवाई थी। उनके इस अनोखे और ज़मीन से जुड़े अंदाज़ ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। कौन कहता है स्टार्स हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं? सुनील तो सीधे ज़मीन पर उतर आते हैं!

सुनील ग्रोवर के लिए आम लोगों के बीच जाकर ऐसा समय बिताना कोई नई बात नहीं है। वो अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग के साथ-साथ ऐसे अनोखे अंदाज़ के लिए भी जाने जाते हैं। पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं, जिनसे फैंस हैरान रह जाते हैं। जून में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो घाट किनारे आम लोगों के साथ चादर बिछाकर सोते दिखे थे। इतना ही नहीं, एक बार उन्हें भैंसों को नहलाते और सड़क किनारे अपनी पैंट पर प्रेस करवाते हुए भी देखा गया है। भई, अपना सुनील तो मल्टीटैलेंटेड है!

वर्कफ्रंट पर, सुनील ग्रोवर इन दिनों 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में अपने अलग-अलग किरदारों से दर्शकों को खूब हँसा रहे हैं। हाल ही में इस शो के एक एपिसोड में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का गेटअप लिया था। उस एपिसोड में विकास दिव्यकीर्ति, जाकिर खान और पंकज त्रिपाठी जैसे सेलेब्रिटी गेस्ट बनकर पहुँचे थे। सुनील ने अपने हाव-भाव और अंदाज़ से अटल बिहारी वाजपेयी का ऐसा रूप पेश किया कि दर्शक भी हैरान रह गए।

अब आप ही बताओ, इतना रियल स्टार कहाँ मिलता है?