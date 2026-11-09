श्रुति हासन ने पिता कमल हासन को बताया 'दुर्लभतम हीरा', दिल छू लेने वाला बर्थडे मैसेज और एक नई फ़िल्म का तोहफ़ा!

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एक्ट्रेस-सिंगर श्रुति हासन ने अपने लीजेंडरी पापा, कमल हासन के बर्थडे पर जो मैसेज लिखा है, उसे पढ़कर तो हमारा दिल ही पिघल गया! उन्होंने अपने पिता को 'सबसे दुर्लभ' बताकर सिर्फ प्यार नहीं लुटाया, बल्कि ये भी दिखाया कि बाप-बेटी का रिश्ता कितना खास होता है.

अपने दिल को छू लेने वाले पोस्ट में श्रुति ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो प्यारे अप्पा। मुझे लगता है कि आप इस बात की बहुत सराहना करेंगे कि मैं यहां यह बताने के लिए बहुत कुछ नहीं लिखूंगी कि मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आपकी सलाह मानने में सबसे अच्छी नहीं रही हूँ।" सच कहें तो, कौन हमेशा बड़ों की बात मानता है? पर ये ईमानदारी हमें पसंद आई!

श्रुति ने आगे बताया कि उन्होंने सुबह अपने पापा को विश करने के लिए बात की थी, और पता है कमल हासन ने सबसे पहले क्या किया? अपनी हालिया देखी हुई किसी फिल्म की सिफारिश! उन्होंने तो बाकायदा बताया कि उन्हें वो फिल्म क्यों पसंद आई. यार, ये तो कमाल ही है! सोचिए, अपना बर्थडे है और आप पहला काम फिल्म रिकमेंड कर रहे हैं! ये सिर्फ कमल हासन ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिनेमा प्रेम तो नेक्स्ट लेवल है. श्रुति के मुताबिक सिनेमा के उनके पसंदीदा खेल के मैदान में इतने सालों ने भी उस प्यार को फीका नहीं किया है, जिसके साथ वे अपना जादुई जीवन जीते हैं.

श्रुति ने अपने पापा के लिए आगे जो लिखा, वो तो सीधा दिल को छू गया – "छोटे लड़के का दिल, जिसने अपने पहले फिल्म सेट पर अपनी पहली चमकदार रोशनी देखी थी, जीवंत, जीवित है और हमेशा कुछ और खोज रहा है। आप बस सबसे दुर्लभ अप्पा हैं, सबसे शानदार अनमोल हीरा जो केवल आप ही चमक सकते हैं। आपको चाँद और वापस तक प्यार।" उफ्फ! इतना इमोशनल मैसेज कि हमारी आंखें भर आईं. वाकई, ऐसे पापा सबको मिलें!

अब बात करते हैं 'अप्पा' की. इधर बेटी प्यार भरे मैसेज दे रही थी, उधर खुद दिग्गज एक्टर कमल हासन ने अपने 72वें जन्मदिन पर फैंस को एक ज़बरदस्त सरप्राइज दे डाला! उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'संडियार' की घोषणा कर दी, साथ ही इसका टाइटल और फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया. इस खबर से तो फैंस में गजब की उत्सुकता फैल गई है.

'संडियार' को एसयू अरुण कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, और म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर का है, जिसका मतलब है कि गाने तो हिट होने ही वाले हैं! फिल्म को कमल हासन और आर महेंद्रन मिलकर राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल और टर्मरिक मीडिया के बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं. पोस्टर देखकर लग रहा है कि फिल्म काफी सीरियस टोन की होगी, पर भैया, कास्ट, रिलीज डेट और स्टोरी के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आए हैं. मतलब, सस्पेंस अभी भी बाकी है!

कमल हासन का बर्थडे मतलब फैंस के लिए डबल धमाल! एक तरफ बेटी का दिल छू लेने वाला मैसेज, दूसरी तरफ एक नई फिल्म का धांसू अनाउंसमेंट. अब देखना ये है कि क्या 'संडियार' भी कमल हासन के 'दुर्लभ हीरे' वाली चमक को बढ़ा पाएगी? आप क्या कहते हैं?