दिवाली 2026 पर कंगना रनौत का ट्रेडिशनल जलवा: घर में लक्ष्मी पूजन और शानदार सजावट!

मनोरंजन

दिवाली 2026 पर कंगना रनौत ने अपने ही अंदाज़ में त्योहार मनाया, एकदम पारंपरिक और खूबसूरत! उन्होंने इस खास मौके पर लाल बांधनी साड़ी पहनी और उसके साथ हैवी गोल्ड जूलरी कैरी की, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थीं. देखकर लगा कि किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन तैयार हुई हो, एकदम झक्कास!

कंगना ने अपने घर में लक्ष्मी पूजन किया और साथ ही सुंदर रंगोली भी सजाई. उन्होंने अपने फैंस के साथ अपने घर के शानदार मंदिर और फूलों से सजी खूबसूरत सजावट की झलक भी शेयर की. सच कहें तो कंगना ने दिवाली का मतलब ही बदल दिया — ट्रेडिशनल लुक और घर की लाजवाब सजावट से पूरा माहौल ही फेस्टिव कर दिया था. लगता है उन्होंने अपने घर को किसी महल से कम नहीं सजाया था!

बाकी सब भूल जाओ, कंगना ने तो दिवाली का असली वाइब दिखा दिया! आप भी बताओ, क्या आपके घर की दिवाली इतनी ग्रैंड थी?