करीना कपूर खान का नवाबी दिवाली लुक: कफ्तान और पगड़ी में बेबो ने लूटा सबका दिल!

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इस दिवाली बॉलीवुड सेलेब्स के एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिले। जहाँ आलिया भट्ट ने पिस्ता ग्रीन लहंगे में खूब सुर्खियां बटोरीं, वहीं श्रद्धा कपूर ने बटरी येलो अनारकली सूट में अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया। अब करीना कपूर खान ने भी अपनी दिवाली लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और अपने बिल्कुल अलग अंदाज़ से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। करीना कपूर खान कपूर खानदान की दिवाली पार्टी में शामिल हुईं, जहाँ पूरा परिवार साथ में जश्न मना रहा था।

साड़ी, लहंगे या सूट की बजाय, करीना ने इस बार कफ्तान चुना और अपने लुक को पगड़ी के साथ पूरा किया। लेकिन असली नज़र तो पगड़ी पर लगी चमचमाती कलगी पर अटक गई। पटौदी खानदान में इस कलगी का बहुत खास महत्व है, क्योंकि ये सीधे तौर पर सैफ अली खान के परिवार की विरासत से जुड़ी है। बता दें, अभिनेता ने खुद अपनी शादी में यही कलगी पहनी थी।

करीना का ये फेस्टिव लुक रिया कपूर ने तैयार किया था। उन्होंने पुनीत बलाना का बेज कलर का कफ्तान पहना था, जिस पर चांदी के धागों से बेहद खूबसूरत जालनूमा कढ़ाई की गई थी। इसके साथ उन्होंने मैचिंग पगड़ी और उसी पर लगी शानदार कलगी पहनी। अपने लुक को उन्होंने गोल्ड चोकर, पन्ने वाले पेंडेंट नेकलेस और स्टेटमेंट ज्वेलरी से कंप्लीट किया।

जैसे ही करीना ने अपना ये लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया, फैंस के रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई। किसी ने उनके लुक को 'क्लासी और एलिगेंट' बताया, तो किसी ने कहा कि वे किसी 'महारानी' से कम नहीं लग रही हैं। फैंस को बेबो का ये अंदाज़ खूब पसंद आ रहा है। एक फैन ने तो लिखा, "डिवा, आप इस लुक में कमाल लग रही हैं।"

कपूर परिवार हमेशा हर त्योहार पर साथ इकट्ठा होता है और इस दिवाली 2026 पर भी यही देखने को मिला। पूरा परिवार जश्न मनाने के लिए एक साथ आया, जिसमें सोनी राजदान भी शामिल थीं। उन्होंने ही इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिससे फैंस को कपूर फैमिली के जश्न की झलक मिली। महेश भट्ट और सोनी राजदान ने रणबीर कपूर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। एक फोटो में करीना कपूर खान, सैफ अली खान और आलिया भट्ट भी कपूर परिवार के बाकी सदस्यों के साथ पोज़ देते दिखे। इससे पहले आलिया भट्ट ने अपने नए घर में रणबीर और राहा के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ झलकियाँ साझा की थीं।

तो बताइए, बेबो का ये नवाबी अवतार आपको कैसा लगा? क्या ये दिवाली पर अब तक का सबसे रॉयल लुक था?