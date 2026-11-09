'बिग बॉस' में पापा सलीम खान का ज़िक्र आया, और सलमान खान के फिर छलके आंसू!

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बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान अपने पिता सलीम खान को कितना मानते हैं, ये तो सब जानते हैं. कई बार उन्हें पापा का ख्याल रखते हुए देखा गया है, और जब फरवरी में सलीम सर की तबीयत खराब हुई थी, तो सलमान की चिंता देखने लायक थी. अब 'बिग बॉस 20' के दिवाली स्पेशल एपिसोड में फिर एक ऐसा पल आया, जब पापा का नाम सुनते ही सलमान खान इमोशनल हो गए.

दरअसल, इस दिवाली स्पेशल में स्टेज पर सिंगर्स का मेला लगा था और इसमें मोहित चौहान भी शामिल थे. नए प्रोमो में मोहित को गाना गाते और घरवालों से मिलते हुए दिखाया गया. इसी दौरान मोहित ने सलमान से कहा कि वो उनके तो बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा उनके पिता सलीम खान के दीवाने हैं! बस फिर क्या था, मोहित की ये बात और फिर अपनी मधुर आवाज़ में 'मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता' गाना गाना, सलमान के लिए काफी हो गया. गाना सुनते ही भाईजान की आंखें भर आईं, मानो उन्हें अपने प्यारे पापा सलीम खान की याद आ गई हो.

सलमान को यूं भावुक देख बिग बॉस के घरवाले भी हैरान रह गए. दिवाली का खुशनुमा माहौल एकदम से थोड़ा संजीदा हो गया. सिर्फ घरवालों ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी फैंस ने सलमान के इस इमोशनल साइड को देखा और उदास हो गए. नवंबर 7, 2026 को एक फैन ने तो लिखा, "भाई सलीम सर से बेपनाह प्यार करते हैं... जैसे ही उन्हें अपने पिता के बारे में कुछ भी सुनने को मिलता है, यहां तक कि उनका नाम भी, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं." है ना, कितना प्योर रिश्ता?

वैसे, आपके लिए कौन है जो आपको पल भर में इमोशनल कर सकता है?