दिवाली 2026: सेलेब्स की विशेज़ से चमका सोशल मीडिया, किसने क्या कहा?

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दीपावली के मौके पर, जिसकी शुभकामनाएं 8 नवंबर को दी गईं, हमारे सेलेब्स भला पीछे कैसे रहते! साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने चेहरों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से फैंस को बधाई दी. 'आरआरआर' फेम एक्टर राम चरण तो एकदम दिल खोलकर आए. उन्होंने 'X' पर दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि यह त्योहार सबके जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए। वाह, क्या बढ़िया विश है!

वहीं, जूनियर एनटीआर ने मामला थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखा. उन्होंने सरल शब्दों में सबको दीपावली की बधाई दी। एकदम नो-नॉनसेंस वाला अंदाज़! अभिनेता धनुष ने भी माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर अपना दिल उड़ेलते हुए दिल से शुभकामनाएं दीं और कामना की कि हर दिल खुशियों से भर जाए और हर घर में प्यार का प्रकाश फैले। अब ये हुई न बात! दिल से निकली हुई विश.

कुछ सेलेब्स ने तो तस्वीरों का सहारा लेकर अपनी बात कही. मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने एक दीये की तस्वीर शेयर कर बस 'हैप्पी दीपावली' लिखकर अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर कर दीं. और अल्लू अर्जुन? वो तो एक कदम आगे निकले. उन्होंने देवी लक्ष्मी की तस्वीर शेयर कर सबको दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

एक्टर कार्थी ने भी अपने फैंस के लिए प्यारी सी दुआ भेजी. उन्होंने दुआ की कि फैंस की दुनिया हमेशा खुशियों, सफलता और आशीर्वादों से जगमगाती रहे। ये बात तो हमें भी पसंद आई, दुनिया जगमगाती रहनी चाहिए बॉस!

और बात जब परिवार की आती है, तो विष्णु मांचू से बेहतर कौन समझ सकता है! उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पूरे परिवार की एक ख़ूबसूरत तस्वीर शेयर की. साथ में वीएम परिवार की ओर से शुभकामनाएं दीं। उनका मैसेज यहीं ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, परिवार सबसे पहले है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप सभी जो हमें इतना प्यार देते हैं, आप भी हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं।" परिवार को इतना महत्व देने वाले सेलेब्स हमेशा दिल जीत लेते हैं, है ना?

सिर्फ साउथ ही क्यों, बॉलीवुड के भी कई सितारों ने अपने प्यार भरे मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किए. एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ढेर सारी मिठाइयों के साथ सभी को बधाई दी. उन्होंने मिठाइयों के डिब्बे के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और प्यार, हंसी और ढेर सारी मिठाइयों से भरी मीठी दीपावली की कामना की। भाई, मिठाइयों की बात सुनते ही मुंह में पानी आ गया! हमें भी चाहिए थीं वो मिठाइयाँ, सिद्धार्थ!